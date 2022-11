Mi-Mandat 2022

À travers la brume de ma boule de cristal !

Le mi-mandat !

Quel en sera le résultat ?

Les fraudeurs réussiront-ils à voler une autre fois l'élection ?

Y aura-t-il un balayage rouge républicain ?

Si l'on se fie au succès indéniable des rallyes de Donald Trump, la victoire des Républicains semble acquise.

Les Démocrates, quant à eux, peinent à enthousiasmer les foules même avec leur vedette Obama.

Le discours démocrate est classique. Biden promet des "jobs" et de réduire les impôts ! Rien n'est plus classique et éculé. Le seul argument politique valable côté démocrate est l'avortement. C'est le seul enjeu où il y a un véritable choix politique. C'est aussi l'un des sujets de division notoire qui perdure depuis des années entre démocrates et républicains. Cette obsession républicaine d'interdire aux femmes le droit d'avorter n'est pas née avec l'arrivée de Trump, mais elle existe depuis des années en fonction des croyances de la droite religieuse américaine. Les Reagan, Bush et Cie ont tous été des chantres bien plus virulents que Trump sur l'avortement.

Outre l'avortement, rien de pragmatique ne soulève l'électorat. Ce qui soulève la passion des citoyens américains, c'est uniquement la vision qu'on a de Donald Trump. Une vision construite médiatiquement par les chantres de l'État profond.

Le Deep State qui n'avait aucun argument valable contre Donald Trump a donc tout misé sur la diabolisation du personnage saugrenu qu'il est. L'élite oligarchique a alors fabriqué la haine de Trump en utilisant le cliché dégradant et la rumeur. Vicieux, menteur, raciste, sexiste et j'en oublie et j'en passe ! Ils ont tout utilisé. Cela va du fameux « Grab them by the pussy » qui fit la Une pendant des mois, aux gros seins de Stormy Daniel en passant par la supposée Golden Shower en Russie !

Rien n'était trop bas pour notre presse qui avait pour mission de démolir Trump. L'actrice porno aux grosses boules nous était servie comme la Jeanne d'Arc du « bien » luttant pour nous faire voir le diable Trump.

L’actrice porno qui aurait couché avec Donald Trump se confie en détail : « Il a trompé Melania avec moi » [1]

L'ex-actrice X Stormy Daniels dévoile les détails (y compris anatomiques) de sa liaison avec Donald Trump [2]

Le Journal de Montréal comme tous les journaux occidentaux rapportent :

« Stormy Daniels n'a pas gardé beaucoup de détails pour elle : « Ce n’était rien de bien fou, c'était une position, ce que vous attendez de quelqu'un de son âge. » Elle a également déclaré qu'ils n'avaient pas utilisé de protection.

« Je ne sais pas trop pourquoi je l’ai fait, mais je me souviens que pendant l’acte, j’espérais qu’il n'essaierait pas de me payer », a conclu l'ancienne actrice de films pour adulte. »

Mais la palme de la bassesse est la fameuse accusation d'avoir participé à une Golden Shorwer [3] !

Pour ceux et celles qui l'ignorent le terme « golden shower » (douche dorée, en anglais), aussi connu comme étant des « jeux d'urine » et dans le monde de la porno, un « water sports » est le terme populaire pour désigner un acte "sexuel" impliquant de l'urine. C'est finalement pisser sur ou autour des partenaires sexuels, ou de se faire pisser dessus par quelqu'un d'autre.

Ben oui, selon nos bons journalistes, Trump en serait probablement un adepte [4] !

Non, mais il faut être bas pour diffuser de telles insanités.

Il est donc bien compréhensible que l'électorat ne puisse faire son choix en fonction de critères politiques rationnels. Depuis 2015, le rationnel n'a plus voix au chapitre. Les réalisations économiques, sociales, judiciaires, politiques, pacifistes sont étouffées par les mass-médias. Tout ce qui prévaut, c'est la rumeur et la diffamation. La grande presse, appelée avec raison « Fake News » par Donald Trump, n'a qu'un seul et unique objectif : le faire haïr !

Cependant, même si la diffamation et le mensonge prennent l'ascenseur, la vérité qui prend l'escalier, finit toujours par se rendre au niveau supérieur pour faire valoir la réalité. Cette élection de mi-mandat a de très bonnes chances d'en être la démonstration.

La vague rouge semble très probable. Il n'y a rien de solide pour la contrer. Et si jamais elle déferle, la prise de pouvoir à tous les niveaux politiques devrait aussi se refléter au judiciaire et les jugements risquent de faire mal aux manipulateurs démocrates.

À deux reprises, les démocrates ont tenté de destituer Donald Trump en bâtissant de faux dossiers. Il y a eu le Russiagate [5], puis l'assaut du Capitole qui aurait été mené par "les partisans de Trump" sous ses ordres [6]. Ce fut deux échecs.

Advenant une élection massive républicaine, il est donc fort probable que l'idée de destituer Joe Biden fasse surface. En effet, même si aucun juge n'a voulu les étudier, les preuves de son élection frauduleuse existent abondamment.

De plus, son évidente sénilité est suffisante pour justifier sa destitution. Il est une menace à la Paix mondiale et il pourrait déclencher par négligence et inadvertance une guerre nucléaire désastreuse pour l'Humanité.

Il ne faut pas oublier les preuves contenues dans l'ordinateur de Hunter Biden qui implique le président et son fils dans des malversations impardonnables [7].

Alors, en frottant énergiquement ma boule de cristal, j'en arrive à voir au travers de la brume une victoire républicaine suivie de la destitution de Joe Biden et de même du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La cour pourrait possiblement juger que la fraude électorale de 2020 doit être corrigée.

Je reste cependant bien conscient que le Deep State n'est pas un animal à sous-estimer. Ce que j'observe à travers la brume de ma boule de cristal n'est peut-être que le simple reflet de mon désir.

Salutations

et bonne soirée d'élection de mi-mandat.

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] L’actrice porno qui aurait couché avec Donald Trump se confie en détail : « Il a trompé Melania avec moi »

https://www.journaldemontreal.com/2018/01/17/lactrice-porno-qui-aurait-couche-avec-donald-trump-se-confie-en-detail-il-a-trompe-melania-avec-moi

[2] Daniels dévoile les détails (y compris anatomiques) de sa liaison avec Donald Trump

https://www.tf1info.fr/international/stormy-daniels-l-ex-actrice-porno-revele-les-details-de-sa-liaison-avec-donald-trump-dans-un-livre-extraits-2098819.html

[3] Christopher Steele defends Russia dossier, says Trump Golden Shower tape “probably does” exist

https://www.vanityfair.com/news/2021/10/christopher-steele-donald-trump-russia-dossier-golden-shower

[4] Au-delà du pipi de Trump

https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201701/11/01-5058737-au-dela-du-pipi-de-trump.php

[5] Affaire du Russiagate

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Russiagate

[6] Seconde procédure de destitution de Donald Trump

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_proc%C3%A9dure_de_destitution_de_Donald_Trump

[7] Federal agents see chargeable tax, gun-purchase case against Hunter Biden

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/06/hunter-biden-tax-gun-charges/