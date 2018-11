Mi-mandat USA ; les électeurs choisiront Trump

La haine et l'accusation contre le pragmatisme et la réalité.

Mardi prochain le 6 novembre, les électeurs américains lanceront un second « FUCK YOU » aux médias.

Les médias faisant la promotion de la peur et de la HAINE affrontent le pragmatisme et les réalisations bien tangibles d'un politicien refusant la langue de bois et gouvernant dans l'intérêt de son Pays et de ses citoyens.

Depuis trois ans, les médias mènent une campagne de salissage sans merci contre Donald Trump.

Chaque jour, chaque heure, chaque minute, sur tous les médias nous entendons quotidiennement de grossières accusations de racisme, de xénophobie, de misogynie et même de suprématisme blanc !

QUE DES ACCUSATIONS !

Rien d'autre que d'odieuses accusations.

Voilà l'essentiel de la campagne anti-Trump.

On dit que Trump ment quotidiennement, mais en réalité ce sont les médias qui mentent constamment et déforment constamment tous les propos de Donald Trump.

On dit que Trump est raciste, mais dans les faits Trump a fait plus pour la communauté noire que le président Obama. D'ailleurs il a un appui indéniable de la part de cette communauté.

Même chose pour la communauté latino.

On dit que Donald Trump est misogyne, mais il n'a jamais traité les femmes comme Bill Clinton le faisait, stagiaire après stagiaire.

Les opposants à Trump n'ont rien, absolument rien à offrir.

Tout ce qui sort de leur bouche, ce sont uniquement d'odieuses accusations.

De plus, ils nient, la réalité. La réalité économique, la réalité migratoire, la réalité terroriste, la réalité libre-échangiste.

Le peuple américain n'est pas dupe. Après trois années de vomissure quotidienne contre Donald Trump, les électeurs américains sont de plus en plus conscients de la situation et savent pertinemment qui donc travaille vraiment pour eux. Il est clair que les opposants à Trump n'ont pas du tout à cœur ni les intérêts du Pays, ni des citoyens américains. L'establishment n'a à cœur que les intérêts de l'oligarchie mondiale et libre-échangiste.

Les électeurs américains voient clairement la situation : Jamais le chômage n'a été aussi bas, jamais l'économie américaine n'a eu une telle envolée. Pour sa campagne, Donald Trump n'a donc qu'à démontrer la réalité.

Du côté de l'establishment et de son fidèle et puissant bataillon médiatique, on ne fait que marteler et marteler les odieuses et éculées accusations de mensonge, de racisme, de misogynie, d'imbécilité et d'incompétence. Les citoyens en ont un haut le cœur et démontreront qu'ils en ont marre de se faire prendre pour des valises.

Voilà pourquoi les citoyens américains vont sortir voter pour Donald Trump.

En France, la diabolisation et la peur d'une désignée diablesse a fonctionné, mais du côté des USA, le peuple américain voit la réalité plus clairement et ne se laisse pas aussi facilement manipuler.

Les médias vont encore une fois mordre la poussière.

La fabrication de leurs grandes peurs et leurs odieuses accusations ne fonctionnent pas.

Ce qui compte, ce sont les faits et les réalisations.

Serge Charbonneau

Québec