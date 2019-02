Michael Pompeo est arrivé à Budapest, la pression sur la Hongrie augmente

Tout n’est pas affaire de gaz...

Les Ukrainiens, les Hongrois et, après eux, les Européens ne sont pas que des consommateurs de gaz...

Aussi, quand Pompéo évoquent la « situation géopolitique » de la Hongrie, il fait référence aux aspirations d’une population qui aspire à être satisfaite autrement qu’en approvisionnement en gaz. Ce qui échappe à la Russie...

En faisait de l’argument énergétique son cheval de bataille, la Russie de Poutine s’est elle même limitée à s’en faire le seul attrait. Que l’on soit Hongrois ou Ukrainien, on a, comme tout autre Européen, des besoins et des désirs qui vont bien au-delà de ceux susceptibles d’être satisfaits par la Russie. Le jeu pourrait en valoir la chandelle si, en contrepartie de la fourniture exclusive de gaz à ses voisins infidèles, la Russie avait autre chose à promettre. Hélas, la Russie n’est riche que de ce que renferme son sous-sol.

Les promesses russes ont fini de faire illusion en Ukraine. Là-bas, chacun sait qu’il ne recevra du voisin russe que ce qu’il en reçoit depuis toujours : Du gaz.

Vingt-cinq ans après l’Indépendance, l’Ukraine a coupé les liens avec ce grand frère embarrassant...et les capitaux allemands, puis français sont arrivés... L’Ukraine était entrée dans l’ère post gazière. Une période de transition déjà traversée par la Hongrie mais qui tarde à s’y transformer pleinement comme ce fût le cas en Tchéquie et en Slovaquie. Demi-échec pour les uns, succès tardant à venir pour les autres, tous s’accordent à dire que les archaïsmes hérités de la Russie soviétique sont le principal obstacle au plein épanouissement de la Hongrie.

Peter Siyarto, le ministre hongrois des Affaires étrangères, a des raisons de s’inquiéter. Car dans l’Ukraine voisine, les vélléités de résistance des russes ont éveillé des réactions nationalistes dont n’a pas besoin le pays, et encore moins l’Europe... Aussi, quand le Secrétaire d’état américain aborde la question hongroise sous l’angle de la géopolitique, il ne fait que rebondir sur une démarche constante de l’Europe à l’adresse de son aile Est.

Moins qu’une doctrine mais plus qu’une simple politique fédéraliste conjoncturelle, l’Europe et Pompeo rappellent aux Hongrois et aux Ukrainiens que leur position sur la carte, tant commune que respective, est le danger principal, le risque de toutes les dérives, l’écueil à ne jamais perdre de vue. Un écueil déjà à l’origine des maux et des excès en réactions qui rongent l’Ukraine post-maïdan et la Hongrie déjà européenne. Sans se faire d’illusion, les autorités européennes avaient déjà avisé l’Ukraine et plus tard la Hongrie des pièges de l’aimant russe, avisé contre les tentatives de séduction, de déstabilisation et les menaces notamment énergétiques. Tant l’Ukraine que la Hongrie était avisée du risque de céder sur quoi que ce soit, ainsi que sur celui de relacher sa vigilance. A ce jeu dangereux, l’Ukraine a déjà perdu le Donbass, la Crimée et le contrôle de ses eaux d’Azov. La Hongrie, quant à elle, y a laissé sa stabilité, sa croissance et la sécurité des hongrois d’Ukraine qui, jusqu’à l’émergence de la réaction nationale ukrainienne, vivaient en paix parmis les ukrainiens. Un ensemble de difficulés né de leur identité géopolitique et avec lequel il leur faut apprendre à évoluer.



Pompéo est allé faire leur travail à la place des émissaires européens. Cette fois-ci pour arracher la Hongrie et l’Ukraine à leurs vieux démons. On ne sait toujours pas régler ses propres affaires en Europe.