Michel Cymes prend sa retraite de médecin et remplace définitivement le stéthoscope par la télé

Michel Cymes, pour ou contre pourront se retrouver au moins sur une qualité de cette personnalité ; son franc parler. Vous vous souvenez certainement de cette polémique sur le refus de porter le masque qui ne sert à rien dans la rue, sauf s'il y a foule, puis plus récemment de ce recadrage salé de Sophie Marceau notre vedette cinématographique nationale qui "ferait mieux de se taire". Mais surtout, de Cymes qui ose commettre presque un sacrilège, en égratignant le Pr Didier Raoult véritable star médicale, qui est pourtant comme lui favorable à la vaccination obligatoire des soignants. Le professeur marseillais en mars 2020 avait déjà fait remarquer les conversations "de bistrot" du médecin parisien. Peut-on imaginer une possible réconciliation entre les deux spécialistes, avec un Pastis sur le vieux port ou un verre d'hydromel à Paris ?

Michel Cymes, que les médias présentent comme le "chouchou" des Français, ou encore le médecin le plus célèbre de France, vient de faire le "choix difficile mais réfléchi et assumé" de ne plus pratiquer son métier de praticien ORL à l’hôpital Georges Pompidou de Paris. Est-ce pour gagner plus d'argent ou pour attirer plus encore la lumière des projecteurs, voire plus simplement par manque de temps pour tout faire ?

"Ce fut un déchirement, le jour où j'ai envoyé ma lettre de démission. Et encore plus quand j'ai reçu mon ultime patient. C'est un choix difficile mais réfléchi et assumé. Il faut dire que la régularité de mes consultations et de mes activités médias devenaient de moins en moins compatibles."

Àgé de 64 ans, Michel Cymes, contrairement à d'autres politiques ou docteurs a reconnu s'être trompé sur la dangerosité du Covid19.

L'auteur de plusieurs livres, dont "Vivez mieux et plus longtemps" et également présentateur de plusieurs émissions télévisées sur la santé, avait fait son mea-culpa...

"le 10 mars, une semaine avant l'annonce du premier confinement. Invité de l'émission Quotidien sur TMC, Michel Cymes tente de rassurer la population, effrayée par la situation en l'Italie. Répondant "avec les connaissances scientifiques du moment", il déclare : "Ce n'est pas une grippette, ce n'est pas un rhume, c'est une forme de grippe un peu plus cognée que la grippe mais ça reste une maladie virale comme on a tous les ans." Interrogé sur la probabilité d'un confinement en France, le médecin dit ne pas y croire. "L'Italie a un système de santé beaucoup moins performant que le nôtre", souligne-t-il alors. "On est mieux préparé."

"Manifestement -j'ai dit que je n'étais pas prophète- je n'ai pas fait une belle prophétie. Je me suis trompé, comme beaucoup de gens se sont trompés puisqu'effectivement on a mis la France en quarantaine"

"Je ne croyais pas qu'on irait vers une pandémie aussi grave, […] ça fait 30 ans que je passe mon temps à essayer de rassurer les gens sur la médecine et là je dis des trucs qui s'avèrent faux…"

Sa fureur contre les antivax !

Si vous n'êtes pas un admirateur de Cymes, et vous en avez parfaitement le droit, vous ne savez peut-être pas que le docteur le plus "sexy" de France, s'est fait vacciner devant les caméras début janvier.

Sur les réseaux sociaux vous aurez toujours quelques petits malins (d'autres qualificatifs sont possibles) prêts à lancer une rumeur. Comme par exemple celle qui prétendait que le docteur Cymes avait reçu une injection de sérum physiologique dans le bras à la place du vaccin.

D'où la colère de notre médiatique docteur contre ces "tarés" :

« C'est fou ces complotistes totalement malades. Ils ne sont que quelques centaines ou quelques milliers au maximum à faire courir ce genre de bruits. Si le médecin qui m'a injecté ça devant les caméras et devant les photographes a utilisé une aiguille rétractable, il a appuyé très très fort sur mon épaule parce que j'ai eu un petit peu mal pendant deux jours ».

« Il y a des moments vous vous dites "C'est pas possible ils sont complètement débiles". C'est tellement pathétique que ça en devient comique »

Extrait de sa dernière matinale sur RTL

« Vous les voyez avec la parole donnée à des humoristes qui décident tout seuls dans leur coin qu’il ne faut pas se faire vacciner et qui clament leur avis haut et fort avec la complicité de médias qui sont souvent les premiers à dire qu’il ne faut pas leur donner la parole mais qui les invitent car "ça fait de l’audience" ».

Cher Michel, le rôle des médias restera un éternel sujet de discussion. Que certains propos soient pour vous et une partie de la population absolument insupportables est compréhensible. Pour ceux qui ne vous supportent pas, c'est également vrai. Mais, le jour où les médias ne diffuseront plus que ce que vous souhaitez voir et entendre, nous ne serons plus dans une démocratie.