Michel Houellebecq et l’euthanasie...

@oncle archibald

Aucun risque de dérives disent les tenants de cette magnifique « avancée sociétale » consistant c’est clairement exprimé dans cet article 3, à accorder à un tiers un « permis de tuer » car il est si facile d’abuser la volonté d’une personne qui souffre, que ce soit physiquement ou moralement, si facile de lui montrer combien sa vie est moche et inutile, que finalement ... tiens signe là et je m’occupe de tout !

Tu as tout resumé .

Accordons la deja a ceux qui sont capable d’ exprimer leur decision , de l’ argumenter et de l’ accomplir .... la a l’ hosto si un malade veut mourrir et se suicide on va pratiquer l’ acharnement therapeuthique , lavage d’ estomac , soin invasif de force ...

mais en meme temps on decide de l’ appliquer a des dens qui pourrais ne pas la vouloir et la refuser s’ il veulent s’ exprimer mais ne peuvent pas ...

moi si je veut vivre , et que je fait un accident cardiaque on tentera 15minute un ou deux choc et c’ est terminé , mais que fait ton de mon envie de vivre ...

Que fait t’ on de ces gens qu’ on as parfois sauver apres 3h de massage cardiaque et de soin ?

la medecine c’ est soigner pas tuer par « laisser faire »

shumacher est un legume pourquoi on s’ est autant acharné pour lui et pas pour les autres ? Pourquoi as t’ on fait 3 greffe de coeur a rockfeller , et pas aux autres plus jeune ?