Michel Onfray et les communistes

« Ne croit pas en Dieu celui qui se contente de faire usage du mot Dieu dans ses discours, mais celui-là seulement qui à ce mot sacré unit le vrai et digne concept de la Divinité. Quiconque identifie, dans une confusion panthéistique, Dieu et l’univers, abaissant Dieu aux dimensions du monde ou élevant le monde à celles de Dieu, n’est pas de ceux qui croient en Dieu. Quiconque, suivant une prétendue conception des anciens Germains d’avant le Christ, met le sombre et impersonnel Destin à la place du Dieu personnel, nie par le fait la Sagesse et la Providence de Dieu, qui » fortement et suavement agit d’une extrémité du monde à l’autre » (Sagesse, VIII, 1) et conduit toutes choses à une bonne fin : celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nombre de ceux qui croient en Dieu. Quiconque prend la race, ou le peuple, ou l’État, ou la forme de l’État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine – toutes choses qui tiennent dans l’ordre terrestre une place nécessaire et honorable,- quiconque prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuses, et les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l’ordre des choses créé et ordonné par Dieu : celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d’une conception de la vie répondant à cette foi. » (Encyclique « Mit brennender Sorge », Pape Pie XI, 1937, Texte Intégral)

Pie XI est particulièrement tranchant dans ce texte adressé à l’Allemagne de 1937 : pour lui, et pour l’Église catholique, les nazis ne croient pas en Dieu et sont loin de la foi catholique. L’Église catholique ne reconnaît pas de catholiques nazis ni de nazisme catholique, difficile d’être plus clair.

La possibilité d’être à la fois catholique et nazi comme d’autres soutiennent qu’on peut être à la fois catholique et franc-maçon, et dans le deux cas contre la voix de l’Église catholique affirmant, par l’autorité de ses Papes et non par de simples curés de campagne, que non, il est impossible d’être catholique et nazi comme il est impossible d’être catholique et franc-maçon.