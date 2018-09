Michel Onfray évincé de France Culture... dommage !

« Michel Onfray reste un magnifique passeur de culture, un vulgarisateur passionné de philosophie et de savoirs. »

Bon vent.

Bon pédagogue, passionné oui mais hélas trop vulgarisateur.

Sa grande lacune c’est son ignorance scientifique et cela engendre une conception naïve de la réalité, du ici et là qu’il revendique. Bref , je le vois comme un brillant analyste et exégète de la philosophie, vivant au 21eme siècle avec une conception scientifique du monde Rabelaisienne.

Cela ne serait pas gênant s’il restait circonscrit à des thèmes qui ne s’inscrivent pas dans un matérialisme naïf et quasi-superstitieux. (défendable mais plus que jamais questionable même par la science)

Le danger d’une pensée sans système c’est qu’on ne définit pas clairement ses axiomes (auxquels on peut croire ou non), mais au contraire où l’on se contente d’une axiomatique approximative pouvant conduire à des contradictions, et surtout propulsant la réflexion à la surface du discours faute d’ancrage, plongeant ainsi le lecteur dans l’opinion.

Mais si l’on veut un système, la complexité aujourd’hui est telle qu’il faut délimiter précisément son thème de réflexion tout en ayant une connaissance générale la plus large possible.

Bref on ne peut plus prétendre embrasser de nombreuses thématiques tel Aristote ou Platon même si c’était légitime à l’époque.



Bien sûr c’est moins commercial.