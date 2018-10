Michèle Marchand - Mimi pour les intimes

De Michèle Marchand (née en 1947), on dit qu’elle est la femme la plus influente et la plus mystérieuse de France.

Ancienne garagiste noctambule (dépannage et mécanique 24/24 – 7/7), depuis 15 ans « conseillère en image » des people ainsi que de ceux qui ont un jour posé leur fessier – ou espérer pouvoir le faire -, dans le fauteuil présidentiel de la 5è République, nombreux sont ceux qui se demandent encore comment Mimi s’y est prise pour « entrer » à l’Elysée : d’abord avec Sarkozy puis avec le couple Macron. Quant à Hollande, s’il a cru un jour pouvoir se passer de ses services, ce fut aux dépens de ce même François car… « Hollande en scooter chassant la gueuse », c’est elle !

En effet, commencer dans le cambouis, le négoce automobile et finir dans la soie, entourée des ors de la République ( même décadente !), c’est pas rien : un vrai tour de force ! d’autant plus qu’elle ne se contente pas de changer les bougies ( et d’en tenir une à l’occasion sous la forme d’une chandelle) , on dit qu’elle est aussi capable de vidanger la vie de ceux qu’elle conseille car Mimi définit sa fonction comme suit : « Je mets la poussière sous le tapis » sans doute dans le souvenir de son ancienne activité : carrosserie, peinture – débosselage et camouflage tout terrain ; même et surtout à l’insu du propriétaire du véhicule concerné qui n’aura pas eu le temps de donner son accord ?

« La poussière sous le tapis ? » dit-elle ?! Mais alors, femme de chambre négligente Mimi Marchand ?

Son deuxième mari (tout comme son premier) qu’elle a connu en prison, et que l’on dit « braqueur à l’ancienne » fera d’elle une blanchisseuse ; du moins c’est ce dont la police la soupçonnera.

Si Mimi blanchit donc autant qu’elle est mise hors de cause, affaires après affaires - financières le plus souvent -, longtemps proche de la police des mœurs – rapport à ses activités nocturnes -, toujours en mouvement, cette dame aura-t-elle autant pratiqué la balance que le renvoi d’ascenseur ?

Qu’à cela ne tienne, Phénix, elle renaîtra toujours de ses échecs, d’où le goût de cendre qu’elle laisse chez ses interlocuteurs.

Araignée, elle n’a pas son pareil pour tisser des liens ; et c’est alors que son client devient aussi sa proie. De la prison pour chèques volés ou sans provisions, de faux en écriture et vente de stups, femme de cirque et de foire, hôtesse aux incalculables heures de vols - d’où le fait que l’on puisse être tenté d’éviter sa compagnie lors des déplacements aériens - d’aucuns affirment qu’il vaut mieux l’avoir comme amie que comme ennemie ; quant à l’avoir pour maîtresse, Mimi n’en demande pas temps… d’autant plus que, lucidité oblige, elle sait qu’il y a des sacrifices que l’on ne peut pas exiger de tous aussi influent que l’on puisse être ou du moins, aussi habile que l’on soit pour le laisser croire et faire en sorte que personne ne l’oublie.

Ni Comtesse (disons... à l’image de la du Barry - poule de Louis XV, rescapée des bordels), ni Femme de salon littéraire ( genre la Pompadour) car on dit aussi que Mimi a beaucoup de mal à l’oral et à l’écrit, une force de caractère fatalement hors norme, Mimi fait l’admiration de toutes les femmes ambitieuses (milieux médiatiques, politiques et économiques) dépourvues d’un atout majeur : le physique ; il est vrai qu’à partir de sa carrière et de sa réussite, toute femme peut maintenant légitimement penser avoir sa chance ; comme quoi il n’est pas nécessaire de devoir « coucher » pour réussir ou plus modestement, pour arriver à ses fins.

Vantarde car orgueilleuse, si elle a indéniablement le physique de son emploi, elle aime aussi se penser « incontournable » car « in-débarrassable » ; pour cette raison, elle est la terreur des personnels de maison car on ne peut jamais débarrasser, ranger ni faire le lit de quiconque avant qu’elle ait donné son accord.

Elle s’invite autant qu’on peut hésiter à lui refuser de lui ouvrir sa porte de crainte qu’un de ses hommes de mains paparazzi ne s’engouffre par une fenêtre. Tout comme pour Joseph Fouchet, on dit qu’elle a des dossiers sur tout le monde ; comprenez : des photos ; car Bestimage, sa société de conseil, aura été longtemps le principal fournisseur de contenu chez Voici, Closer, Paris-Match, Gala…

Photos et confidences…. En veux-tu-voilà !

Discrète, elle n’aura et n’a vécu que d’atteintes à la vie privée : son business. La menace de cette atteinte aura permis à cette femme du commun de trouver des années durant, un tremplin à son ambition.

Poisson pilote des putes, des flics et des voyous (elle fera deux ans de préventive en lien avec le casse dit de Saint-Nazaire dont on ne retrouvera jamais l’argent), des stars et des paparazzi ( ses employés obligés), elle les a tous côtoyés à un moment ou un autre ; informée avant tout le monde, c’est bien d’ un avantage comparatif inestimable dont elle aura pu bénéficier.

Dure au labeur, toujours par vents et marées… toujours sur le pied de guerre car dans l’info-people il y règne une concurrence féroce, impitoyable (au passage : vous star ou homme politique, ne vous avisez jamais de lui préférer un autre professionnel de la communication !), femme aux mille vies pour n’en retenir aujourd’hui plus qu’une – conseillère en image -, Mimi n’a de cesser de se vanter d’avoir fait connaître le couple Macron aux Français : Brigitte et Emmanuel.

Un courage d’homme - selon les dires de la Première dame -, à Mimi, on lui doit les jupes courtes de Brigitte, sexagénaire pourtant bien sonnée alors que cette tenue s'est très vite avérée être une idée d'une rare bêtise et une faute de goût indécente - comme quoi, on ne peut pas cacher longtemps d’où l’on vient.

Elle saura aussi faire taire les rumeurs d’homosexualité de Macron, le Président, et ce à la demande de son épouse ; en effet, cette rumeur blesse Brigitte au plus haut point. Mimi qui sait que l’on peut faire dire n’importe quoi à une photo saura la rassurer : il n’existe pas de cliché qui viendrait confirmer cette rumeur tout en capitalisant sur cette crainte : Mimi s’engage à ce qu’il n’y en n’ait jamais, du moins aussi longtemps que l’on fera appel à ses services, car, après elle, le déluge, celle d’une photo récente d’un Macron très tactile, entouré de deux jeunes ex-dealers des îles tropicales au torse nu. Comme un fait exprès, coïncidence ou pas… Mimi n’a plus ses entrées à l’Elysée depuis des mois.

***

« A 71 ans, Mimi continue de s’occuper de l’image de plusieurs célébrités. C’est une fan. Quand elle nous montre les textos fleuris d’émoticônes d’une grande actrice, on dirait une gamine contente d’être copine avec la fille populaire du lycée » - propos de Pauline Guéna, auteure avec Marc Leplongeon et Jean-Michel Décugis de « MIMI » aux éditions Grasset.

Aussi, le seul reproche que l’on pourra adresser à tous les Mimi Marchand de la profession est le suivant : parasites, tous ont la faiblesse de croire qu’ils sont « flamme » (qu’ils éclairent les célébrités et leurs lecteurs avec), alors qu’ils ne sont que suie. Et c’est sans doute la raison pour laquelle tous n’en finissent pas de faire « tâche » même dans un monde aussi sale que le nôtre.

Pour toutes ces raisons qui en valent bien d’autres, chaque action, chaque mention, chaque évocation de Michèle Marchand laisse derrière elle non pas un parfum... mais comme une odeur de fruits et légumes, jour de marché, vers midi, quand des cageots remplis d’invendus gâtés par la chaleur sont abandonnés aux clochards, SDF et autres indigents, juste avant le jet d'eau et la brosse des employés municipaux.