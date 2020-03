Migrants : l’Union européenne accuse Ankara de chantage et caresse dans le sens du poil Erdogan

La crise migratoire cristallise les tensions entre l'Union européenne et la Turquie. Mercredi 4 mars, les Européens ont accusé Ankara de chantage aux migrants et promis de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour protéger leurs frontières « dans le respect du droit de l'UE et international »[1].

Cette formule tente d’apporter une réponse aux critiques des ONG, quant au comportement des États de l’Union européenne à l’égard des migrants.

Une autre formule – décidément l’Union européenne est devenue une entité pleine de ressources quand il s’agit de trouver des formules pour ne pas froisser qui que ce soit, ou pour trouver des formulations fourre-tout et susceptibles d’être interprétées de plusieurs manières – une autre formule disais-je, a été trouvée pour ne pas froisser le néo-sultan d’Ankara, l’amadouer en quelque sorte, pour qu’il arrête d’envoyer les « hordes » de migrants en Europe.

Par cette formule, les 27 reconnaissent les « efforts importants » réalisés par la Turquie pour accueillir 3,7 millions de Syriens. Ensuite, et suivant le « principe des formules » annoncé au paragraphe précédent, l'UE « rejette fermement l'usage par la Turquie de la pression migratoire à des fins politiques », indique la déclaration des 27 ministres de l'Intérieur, réunis mercredi 4 mars, en urgence à Bruxelles.

Les ministres européens de l’Intérieur sont encore allés beaucoup plus loin (! !!) dans leur formulation, en appelant la Turquie à revenir au respect du pacte de 2016, qui a fait baisser considérablement les arrivées de migrants dans l'UE…Et Erdogan tremble devant une telle véhémence dans la réaction des 27 !!!

J’apprends, par ailleurs, que la Commission européenne négocie en sous-main avec l’autocrate grand-Turc, une nouvelle enveloppe d’aide (chiffrée toujours en milliards) pour fermer le robinet de la misère humaine déversée sur l’Europe.

Je ne suis fondamentalement pas contre l’idée de la construction européenne. Néanmoins, cette Europe-là, je n’en veux pas : elle est frileuse, elle cède devant le chantage d’un dictateur/pirate/mégalomane, elle devient que chéquier… et encore, pour une petite minorité au détriment de la majorité des Européens.

Par ailleurs, je me demande toujours où est située l’Union européenne actuellement et quelle est sa politique migratoire. Est-elle du côté d’Erdogan, du côté de la Pologne et de la Hongrie, du côté du droit et des droits de l’homme ?

Je ne sais point !