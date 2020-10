Mike Pence : un homme dangereux !

@P.-A. Teslier

Petit parabole ...

Dieu dans son infinie sagesse souhaite s’adresser aux humains.

Mais évidement le langage de Dieu est inaccessible aux humains, il doit donc le traduire dans une langue que ceux-ci puissent comprendre.

Mais pour cela il doit simplifier sa pensée pour qu’elle puisse être exprimée par cette langue limitée.

Enfin Dieu à traduit sa pensée et il trouve un humain à qui la communiquer.

Mais cet humain (le prophète illuminé) comprend-t-il tout ce qu’il reçoit, n’en perd-t-il pas une partie, n’est déforme-t-il pas une autre ?

Enfin, l’humain mémorise ce qu’il peut du discours divin et s’efforce de le transmettre à ces contemporains.

Mais se souvient-il exactement de chaque mot, les prononcent-ils avec la bonne intonation ?

Et son public le comprend-t-il entièrement ? N’en comprend-t-il que ce qu’il souhaite y trouver ?

Et 300 ans après, un copiste écoute et retranscrit le discours de prophète, mémorisé et répété par 5 ou 6 générations de conteurs.

Finalement que reste-t-il la parole de Dieu dans cet écrit, que certain appellent Vérité divine ?

Peut-on imaginer que Dieu aie pensé « Je suis création et sept éons m’ont suffit à créer l’univers. J’ai pensé la(les) terre(s) en premier comme demeure de mes créature et j’ai conçu l’univers pour cela. ... » et qu’au final on se retrouve avec « Et Dieu créa le monde en sept jours » ?