’’Mike Pompeo au régime des mollahs en Iran : « si vous changez de comportement, nous sommes prêts à négocier. »’’

Maryam Radjavi : « Un changement de comportement des mollahs au pouvoir aboutira inéluctablement à un changement de leur régime »

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a rendu public lundi la nouvelle stratégie des Etats-Unis vis-à-vis de l’Iran. ils ont promis d'imposer à l'Iran les sanctions "les plus fortes de l'Histoire" pour qu'il se plie à une liste de douze exigences draconiennes en vue d'un "nouvel accord" beaucoup plus vaste, après le retrait américain sur le nucléaire iranien.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a reconnu le soulèvement du peuple iranien contre la tyrannie religieuse et a appelé à un front international contre le régime iranien.

Le Secrétaire d’État américain a évoqué les « lacunes mortelles » de l’accord nucléaire et les concessions accordé avec « le prix de sang » au régime iranien et des criminels comme Ghassem Soleimani.

"L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient", a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Il a rappelé les résolutions précédentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, en soulignant que tout nouvel accord avec le régime doit inclure les points suivants :

(Téhéran doit ) Cesser toute activité d’enrichissement d’uranium, autoriser des inspections inconditionnelles de tous ses sites, mettre fin à son programme balistique et de production de missiles pouvant porter une charge nucléaire, respecter la souveraineté du gouvernement irakien et désarmer ses milices supplétifs dans ce pays, retirer totalement ses troupes de la Syrie, cesser les menaces et attaques aux missiles contre ses voisins et mettre fin au soutien apporté au groupe terroristes au Yémen, au Liban et en Afghanistan.

S’adressant au régime des mollahs, le secrétaire d’État américain a déclaré : « si vous changez de comportement, nous sommes prêts à négocier. »

En avant vers un changement du régime des mollahs en Iran

La Présidente élue du CNRI pour la période de transition de la souveraineté au peuple iranien, Mme Maryam Radjavi, a qualifié d’« un grand pas en avant », la reconnaissance du soulèvement des Iraniens et des revendications défendues depuis 37 ans par la juste résistance du peuple iranien. « Un changement de comportement des mollahs au pouvoir aboutira inéluctablement à un changement de leur régime » a-t-elle affirmé. Un changement démocratique en Iran est la seule solution pour les problèmes de l’Iran et la crise dans la Région. Un front mondial contre la tyrannie religieuse et terroriste au pouvoir en Iran est une nécessité historique pour la paix, la sécurité et la coexistence régionale et internationale.

Alors que les négociations avec le régime des mollahs étaient entamé sur le programme nucléaire, vers la fin de 2013, Mme Radjavi avait mis en garde : « l’application totale des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier concernant l’arrêt de totale de l’enrichissement d’uranium, l’acceptation du protocole additionnel et l’accès libre des inspecteurs de l’AIEA aux sites nucléaires et installations et centres suspects du régime, sont nécessaires pour mettre fin à la bombe atomique. » (Communiqué du secrétariat du CNRI le 24 novembre 2013).

De même, Mme Radjavi avait rappelé immédiatement après l’accord sur le nucléaire, le 14 juillet 2015 : « Six résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contournées, et un accord non signé, ne coupent certainement pas la voie aux tromperies des mollahs ni à leur accès à la bombe atomique (…) Autre point important, c’est que l’argent liquide versé dans la poche de ce régime, doit faire l’objet d’un contrôle très stricte de l’ONU et être dépensé pour les besoins urgents du peuple iranien, en particulier pour les salaires de misères et impayés des ouvriers, des enseignants, des infirmiers et infirmières et pour l’approvisionnement en nourriture et en médicaments de la population. Sinon, Khamenei s’en servira encore dans le cadre de sa politique d’exportation du terrorisme et de l’intégrisme en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban, et plus que tout pour en remplir encore plus les poches des pasdaran (Gardiens de la révolution). C’est le droit du peuple iranien qui veut savoir ce que va lui apporter l’accord dont le président du régime disait que dépendaient l’eau, le pain et l’environnement. En fait, un accord qui ignore les droits humains du peuple iranien et qui n’insiste pas dessus, non seulement encourage la répression et les exécutions sans répit, mais piétine aussi les droits du peuple iranien tout comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte de l’ONU. »

Conclusion

Les Iraniens se sont soulevés pour la liberté et la souveraineté populaire. Ce soulèvement a commencé fin décembre. Mais ses vagues continuent dans les grèves et les manifestations des ouvriers, des agriculteurs, des enseignants, des épargnants spoliés et des autres couches sociales. La société iranienne est bouillonnante et les protestations se poursuivent dans diverses villes. L’importance de ce soulèvement, c’est justement qu’il vise à renverser ce régime. La tyrannie religieuse en Iran est dans un état de fragilité extrême et sans avenir.