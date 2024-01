Military Watch : les équipements militaires occidentaux ont été vaincus en Ukraine

Cette guerre montre juste que le tank n’est pas la panacée dans un conflit de haute intensité. Comme l’aviation d’ailleurs. Les hélicos aussi ont l’air peu efficaces et on se retrouve comme en 14/18 avec des fronts figés et une bataille d’artillerie où les russes semblent avoir l’avantage car ils ont plus de munitions. Et certainement pas grace à la précision ou l’efficacité de leurs canons. Les Ukrainiens tiennent le coup, car les canons « occidentaux » sont plus précis, plus efficaces.

Après, aller demander aux habitants de Gaza si ils trouvent que les chars sont inefficaces et inutiles. Bref, on continuera à vendre des armements, chaque pays ayant peur du voisin ou de sa population (Equateur en ce moment), on trouvera des acheteurs pour des chars.

Par contre, on attend toujours votre article sur les contrats d’armements rompus par l’Inde sur le matos russe (hélicoptères notamment).Là, étrangement pas de Patrice Bravo sur les ondes.