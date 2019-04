Miracle à St Nazaire : la montagne jaune accouche d’une souris verte… !

Wikipédia nous le dit, St Nazaire, altitude, 6 mètres… Pas de montagne pour justifier notre titre, donc, sauf l’Assemblée des Assemblées GJ, la 2ème du genre, (après Commercy), les 5, 6 et 7 Avril dernier. Trois jours de débats marathons, selon l’avis même des participants… Prendre de la hauteur, vu la rhétorique finalement employée, cela semble avoir été néanmoins une de leurs préoccupations…

Le résultat tient donc officiellement en cinq documents PDF, totalisant difficilement 8 pages, en y incluant celles à demi ou aux trois quarts blanches…

Mais la qualité se juge à l’intensité du contenu, et non à la longueur du texte…

Nous étions évidemment dans l’attente d’une plate-forme regroupant les revendications sociales du mouvement, après les ébauches de Commercy, aussi insuffisantes fussent-elles…

Dans le doc principal on a cette phrase remarquable :

« Nous revendiquons – l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux ;- des services publics pour toutes et tous. »

On devra s’en contenter…

ST NAZAIRE 1 – SOCIAL https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2019/04/st-nazaire-1-social.pdf

A noter, de plus, que ce bref passage « revendicatif » ne figurait tout simplement même pas dans la déclaration originelle lue en séance, à 3:59:30 sur la vidéo Youtube « en direct » : https://youtu.be/Z6nFIBSMlb0 [ = -2:19:07 sur facebook ]

Y’a-t-il eu un amendement ultérieur pour corriger cette énorme et révélatrice bévue ? On a cherché !

>>> apparaît effectivement à partir de 4:52:50 sur Youtube, soit 10 petites minutes avant la fin du raout ! (5:02:30 >>> « il est né le divin enfant » >>> Ouf !!! )

Le passage original :

« …nous continuons à débattre, à nous battre contre toutes les formes d’inégalités, d’injustice, de discrimination, et pour la solidarité et la dignité.

Conscients de l’urgence environnementale, nous affirmons « fin du monde, fin du mois, même logique, même combat ! »

Le passage remanié :

« …nous continuons à débattre, à nous battre contre toutes les formes d’inégalités, d’injustice, de discrimination, et pour la solidarité et la dignité.

Nous revendiquons - l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux ;- des services publics pour toutes et tous.

Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.

Conscients de l’urgence environnementale, nous affirmons « fin du monde, fin du mois, même logique, même combat ! »

Trois jours de travail intense pour découvrir qu’il y a encore, en France, des pauvres et des revendications sociales !

Mais on voudra charitablement admettre que pour ce petit monde, ce n’est qu’un début… !

Rappelons que la liste originelle du 29 Novembre, pour discutable et insuffisante qu’elle fut, contenait néanmoins des propositions chiffrées :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/12/02/gilets-jaunes-un-cahier-de-revendications-adresse-a-lassemblee-nationale/

Une évolution des principales se trouve ici :

https://gjles42revendications.wordpress.com/2019/04/03/mouvement-social-10-objectifs-revendicatifs-pour-le-1er-mai-et-ensuite/

Et en doc PDF :

https://gjles42revendications.files.wordpress.com/2019/04/10-propositions-pour-une-nouvelle-plate-forme.pdf

Également reprise comme mise à jour de la pétition Ab.CICE :

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-mettre-fin-au-scandale-%C3%A0-40-milliards-du-cice-et-de-son-substitut-actuel-82eed49b-2055-4be5-a0b0-4dcc8e80e771/u/24378388

Un point qui peut à priori sembler positif est la quasi disparition du RIC, sans tambours ni trompettes, ni même, la moindre explication !

Il semble avoir été remplacé par la fièvre « municipaliste » qui s’est emparée des débats et aboutit donc à une proposition pour le moins informelle d’« Assemblées citoyennes », au niveau des communes, dont on ne sait s’il s’agit de parlements locaux, qui feraient donc doublons avec les conseils municipaux, ou bien d’ Assemblées Générales, et dans ce cas, on voit tout de suite l’impasse pour tout ce qui dépasse la taille d’un village… Dans chaque quartier ? Il faudrait donc une structure de coordination, c’est à dire à nouveau un Conseil Municipal bis, et élu au suffrage indirect, de plus… Un Sénat communal, en quelque sorte !

Vision fumeuse, pitoyable et pathétique de niaiserie… A moins qu’il ne s’agisse carrément de se substituer aux autres formes de pouvoir, mais rien ne l’indique. Et dans ce cas il faut véritablement définir un projet global qui permette une gestion et une planification économique collective, sauf à retomber dans une forme particulièrement primitive de capitalisme, même « autogestionnaire » !

ST NAZAIRE 2 – ASSEMBLEES COMMUNALES https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2019/04/st-nazaire-2-assemblees-communales.pdf

Un bon point de rattrapage, toutefois, sur la question européenne : un appel, bref mais presque clair, au boycott !

« …nous faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de liste politique au nom des gilets jaunes ! »

Peut être interprété comme on veut, en fait, et permettre au GJ de faire campagne pour son parti ou groupuscule favori…

ST NAZAIRE 3 – ELECTIONS EUROPEENNES https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2019/04/st-nazaire-3-elections-europeennes.pdf

Peut être considérée comme un autre bon point la demande d’annulation des peines contre les GJ. Pourquoi pas l’amnistie ? Un débat semble avoir eu lieu entre ces deux formulations… Or « annulation des peines » ne semble pas pouvoir exister réellement, en fait, en dehors d’une loi d’amnistie…

Là encore, une confusion introduite, donc…

ST NAZAIRE 4 – AMNISTIE — ANNULATION https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2019/04/st-nazaire-4-amnistie-annulation.pdf

Pour mémoire, il existe déjà une pétition réclamant clairement l’amnistie, et qui totalise déjà 77 208 signatures ! Pourquoi ne pas lui avoir apporté de soutien public supplémentaire ???

Pour mémoire encore, avant même son démarrage l’idée en était lancée ici même, et sur TML, et sur VLR, suite à un échange avec le camarade responsable de ce site, VLR, le tout premier à avoir pointé cette lacune du mouvement GJ…

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/12/31/gilets-jaunes-condamnes-une-loi-damnistie-cest-possible/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/12/31/gj-amnistie-une-idee-qui-fait-son-chemin/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2019/01/08/amnistie-totale-pour-dettinger-drouet-et-tous-les-gj-poursuivis-et-emprisonnes/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2019/01/12/gj-amnistie-la-petition-deja-plus-de-13-000-signatures/

Enfin, cerise encore verte, sur le gâteau jaune, mais qui, espérerons le, mûrira un de ces jours vers sa couleur naturelle finale en apothéose de cette révolution en marche, une déclaration très osée sur la « convergence écologique » :

ST NAZAIRE 5 – ECOLOGIE https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2019/04/st-nazaire-5-ecologie.pdf

« C’est la même logique d’exploitation infinie du capitalisme qui détruit les êtres humains et la vie sur Terre. »

Alléluia !!!

En réalité, en fin de compte, en revenir aux fondamentaux revendicatifs sociaux qui ont permis le 17 Novembre, c'est certainement la seule solution pour sortir le mouvement GJ de la nasse où il s'est fourré lui-même. Alors, pourquoi pas, dès le 1er Mai ?



Luniterre

