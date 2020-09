Dans la série : On n'arrête pas le progrès, voici qu'un nouvel objet connecté est né de l'imagination de concepteurs taïwanais...

Il s'agit, cette fois, d'un miroir connecté...

Grâce à une caméra intégrée sur son écran, HiMirror analyse le visage et décrypte toutes les caractéristiques de la peau afin de prodiguer des conseils beauté personnalisés : boutons, points noirs, taches brunes, rides et ridules, poches sous les yeux, pores dilatés mais aussi texture, fermeté, ovale du visage... tous les problèmes peuvent être résolus...

Le comble de la sophistication pour mettre en valeur les apparences...

"Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ?"

Doté d'une intelligence artificielle, ce miroir pourra délivrer toutes sortes de conseils pour l'entretien de la peau.

Histoire, sans doute, de promouvoir de nombreux produits de beauté, des crèmes, des élixirs, des fonds de teint, des masques, des baumes, des laits, des savons, des émulsions, des exfoliants...

C'est le nec plus ultra de la société de consommation.

Mais jusqu'où ira-t-on dans la surconsommation ?

Ce miroir pourra être facilement installé dans une salle de bain, par exemple. Fonctionnant grâce au wifi , ce petit bijou de technologie offre même la possibilité d'écouter de la musique, sous la douche ou pendant une séance de maquillage. Ce n'est pas tout : il sera loisible également de consulter la météo ou son emploi du temps du jour...

Comment ne pas s'inquiéter de toutes ces technologies connectées ?

Elles se révèlent de plus en plus intrusives : caméra intégrée, analyse du visage, de ses caractéristiques.

On perçoit tout l'artifice de ces objets qui scrutent les apparences, qui s'intéressent à l'image.

Quelle société se profile derrière ces objets ?

Une société du paraître, de l'artifice, une société où l'être, la personnalité disparaissent.

Une société ou "un camp de consommation", pour utiliser une expression de Natacha Polony, un camp où on est enfermé dans un univers factice...

Un monde de consommation permanente, de collecte de données incessante, un camp où l'être humain s'enferme lui-même et consent à être un animal de laboratoire.

Et avec l'arrivée de la 5G, promue par Emmanuel Macron, on peut craindre une recrudescence de ces objets connectés...

Triste société du repli sur soi, d'une consommation débridée, vouée à une hyperconnexion, où l'homme consent à devenir prisonnier de nouvelles technologies toujours plus envahissantes.

Ce miroir connecté révèle une fois de plus ce que devient notre monde : un univers saturé d'écrans, où l'intimité et le naturel n'ont plus leur place.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/01/miroir-mon-beau-miroir.html