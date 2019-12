Mobilisation record avec près de 2 millions de manifestants : le Plan Macron doit être retiré !

Ce 17 décembre est une journée de mobilisation record. Le chiffre des 2 millions de manifestants est approché. La grève dans les transports est massive à la SNCF, la RATP, comme dans les ports.

Les TGV, TER, RER et métros sont désormais à l’arrêt depuis 12 jours.

La grève dans l’Education Nationale est énorme, avec près de 2 enseignants sur 3 en grève dans le secondaire, plus de 1 sur 2 dans le secondaire.

L’intersyndicale pour le retrait du plan Macron a réussi à frapper un grand coup en mobilisant plus que la journée record du 5 décembre. Et les images parlent d’elle même. La CFDT comme l’UNSA et la CFTC ont fait un flop retentissant, leurs manifestations étaient vides.