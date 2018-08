Mobilité et chômage ne font pas bon ménage !

La mobilité pour retrouver un emploi, voilà une option que l'on propose régulièrement. Ca vient après le conseil de passer des concours, de se former, d'élargir son domaine de recherche, de prendre des petits boulots, … Changer de région, aller vers un pole économique plus attractif, là où se trouve le travail.

Une option que j'ai longtemps refusé, attachée à mon territoire, ce lieu où se trouve ma famille, mes repères, mon « confort ». Au début de cette année 2018, après un gros travail sur moi, un gros travail personnel, l'idée a pourtant fait son chemin en moi. L'évidence que dans mon département désertique, continuer à envoyer des candidatures spontanées aux mêmes entreprises, répondre aux mêmes offres et se contenter d'un petit contrat d'un mois quand un se présente, ce n'était plus possible. L'envie de vivre, d'avancer, de grandir, peut-être même construire une vie.

Alors j'ai élargi ma zone géographique à 150km autour de chez moi. Pour ne pas être trop loin mais regrouper des pôles économiques qui me semblaient intéressants. Et un lieu se démarque assez vite par les offres dans mon domaine assez fréquentes, intéressantes. J'ai donc concentré mes efforts sur ce lieu. Je suis hors de mon département, hors de ma région, mais peu importe, je ne suis pas si loin de chez moi que ça.

J'ai l'idée folle de répondre à l'offre d'un centre de formation pour une alternance. Après tout, l'alternance, c'est du boulot et la possibilité de mettre une formation plus récente sur mon CV n'est pas pour me déplaire. A 37 ans, je ne me fais pas vraiment d'illusion non plus, je ne suis intéressante pour aucun employeur. Mais je me lance dans ce projet en parallèle de ma recherche d'un CDD longue durée ou d'un CDI.

Je pense aussi à me reconvertir, mon domaine professionnel étant saturé. Donc je réponds à une autre offre dans ce but là.

Quatre mois plus tard, résultat nul. Nous sommes en août, je ne pense pas trouver un employeur pour la rentrée de septembre, je n'ai que des réponses négatives aux offres auxquelles je réponds, lorsque j'ai des réponses. Soit, je voulais trouver un emploi avant de chercher un logement, et la démarche inverse, ça donne quoi ?

Etant au RSA, je contacte mon assistante sociale de secteur (je suis suivie uniquement par Pole Emploi), vu le pataquès qu'on nous fait sur la mobilité, il doit bien y avoir des aides pour déménager.

Eh bien non. Je suis ressortie de mon entretien plus déprimée que jamais, plutôt que d'être soutenue, je me suis sentie enfoncée et avec une seule solution qui semble s'imposer : ton avenir, ma fille, est de rester là où tu es avec ton RSA.

J'ai contacté une association d'aide aux précaires. On débute juste mais visiblement là aussi, le fait que je ne sois pas déjà sur place pose un souci.

Alors, je me demande, comment fait on pour être mobile si les démarches sont si difficiles. Je ne me fais aucune illusion sur mon profil : mon CV est un gruyère, mes formations assez légères (mais on fait ce qu'on peu quand on doit piocher parmi l'offre d'un département en déclin), mon profil n'est donc pas du genre à faire qu'un employeur va me vouloir moi plutôt que quelqu'un d'autre, j'en ai conscience.

Sur la masse de candidatures envoyées, je pensais malgré tout que je décrocherais des entretiens. Autre que pour cette piste de reconversion qui finalement n'aura rien donné ou pour des réunions de centres de formation (ça c'est pas très dur à atteindre).

Le fait de ne pas être déjà sur place semble un réel souci. Pour tout. Se faire aider, trouver un travail. Trouver un logement. Mais sans travail pas de logement, sans logement plus dur de trouver un travail.

Alors la mobilité, oui, mais comment ?