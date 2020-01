Modeste proposition pour améliorer la loi sur la restriction des contenus haineux sur internet

Chère Madame Avia,

J’aurais aimé commencer par vous écrire Avé Avia, ce qui aurait fait un jeu de mot, mais finalement, je m’en abstiendrai : car Avé rappelle les romains, or les mâles romains étaient certes habillés avec des sortes de robes (qu’ils appelaient « toges »), mais - outre que cela n’était porté que par des mâles blancs de moins de 50 ans, hétérosexuels et dominants la société - ces mauvaises gens avaient pris l'habitude de tendre le bras lorsqu'ils disaient « Avé ». Ce qui montre, ne craignons pas de le dire, qu' ils étaient des nazis par anticipation et qu'il ne faut pas trop leur faire de « pub ».

Mais vous auriez aussi pu également interpréter mon Avé Avia comme un Avé Maria. « Bon c’est vrai que certains trucs sont positifs au niveau de cette meuf » : elle a eu un enfant toute seule sans devoir subir cette forme de viol qu’est la relation sexuelle avec un homme, pardon un « sale mascu », ce qui doit être le rêve secret de Béatrice Paul Préciado et de certaines féministes espagnoles (qui n’hésitent pas à séparer les poules des coqs pour éviter « un viol collectif »). Mais elle a quand même subi « au niveau du vécu » des grands problèmes et une atroce pression sociétale, sans compter que le sale « mascu » de Père était encore plus absent après la naissance du fiston qu’avant. En plus, elle a accouché, comme par hasard, d’un homme qui s’est présenté comme le « fils de dieu ». Pourquoi pas d’une femme qui se serait présentée comme la « fille de dieuse » ? Oui le mot déesse existe, mais je préfère le mot dieuse car écrire « déesse » revient à cautionner le discours dominant, vous croyez pas ? (« J’écris comme je parle », mais qui s’intéresse au style, qui est encore une idée rétrograde ?) Marie renvoie aussi à la religion catholique, ce qui revient à se placer d’un point de vue dominant et particulièrement dangereux, « tout le monde le sait ». En plus, en parlant ainsi, on insulte les autres religions qui ne sont que paix et amour (il n’est que de voir l’état du Moyen-Orient pour s’en convaincre).

Vous l’aurez compris, il est difficile de vous adresser un libelle, car le simple fait, ne serait-ce, que vous saluer de manière neutre et sans utiliser un contenu haineux est un « questionnement complexe ». Notre neutralité « doit se vouloir » bienveillante et positive, politiquement correcte (sans mauvais jeu de mots), ce qui signifie que je ne sais pas comment m’adresser à vous... Je ne souhaite pas passer à vos beaux yeux (dont je ne prendrais pas le risque de rappeler leur couleur par peur d’être taxé de raciste, lequel pourrait s’immiscer dans mon propos qui ne peut être innocent, car « le non-dit est plus important que le dit »), et par peur également que vous ne saisissiez l’adjectif « beau » comme une preuve de harcèlement sexuel latent, et que vous me fîtes un procès.

Souffrez donc que je fasse amende honorable et m’exprime comme vous dans la langue du 21ème siècle du moins mal que je peux, c’est-à-dire que j’admette parler comme un être genré, de moins de 50 ans, blanc, hétéro, pardon « cisgenre ». Je sais le poids de « représentativité » de parler dans un « positionnement dominant ». Ne voyez donc rien de condescendant, désolé pour le mot de plus de trois syllabes correctement construit et écrit. Je veux dire que « ça m’interpelle » et que je ne me sens pas supérieur à vous. Au contraire : je me prosterne devant la femme noire, un peu ronde, pas très jolie brin de femme que vous êtes. Pardon à nouveau, mon discours fait état du colonialiste que je suis : enfin pas moi personnellement, mais mes grands-parents, enfin pas eux personnellement mais mes arrières grands-parents, enfin pas eux personnellement mais le gouvernement ; enfin pas Jaurès ou Gambetta personnellement, mais l’idée que portait ces mauvaises gens que l’homme blanc devait gouverner le monde et que les femmes devaient être soumises. Je suis un cis-devant tordu, spéciste, essentialiste. Sachez que j’envisage de me faire greffer des seins en plastiques et de m’habiller en femme. Je me teindrais bien la peau, mais ayant peur de faire un (une ?) « blackface », je m’en abstiendrai, ne sachant pas, de toute façon, ce qu’est l’enfer d’être une personne de couleur. Je ne sous-entends pas qu’être une personne de couleur est un enfer, ce qui ne ferait que rejaillir le raciste qui sommeille en moi, mais je voulais dire qu’il doit être dur d’être stigmatisé en tant que noir dans un pays habité par des hommes blancs dominants (de moins de 50 ans et cisgenre). J'hésite à proposer un suicide collectif à mes pareils, mais j'ai peur, ce faisant, de cautionner « un acte lâche ».

Vous voyez, j’ai retenu cette grande leçon que ce qui se cache derrière nos mots en dit plus long sur nous que nous le croyons, et que le « discours haineux » se cache derrière les mots les plus anodins. Mais je déconstruis, je détruis mes préjugés. C’est pourquoi je soutiens votre proposition de loi ! (On m’a dit que les points d’exclamation faisaient sérieux dans un texte).

Ce texte m'est tellement chevillé au corps, que je vous propose, humblement, de compléter votre proposition de loi dans le but de créer une nouvelle incrimination pénale. Car les scientifiques nous le disent : nous avons dans la cervelle plus d’intentions que nous ne le croyons et les mots que nous employons sont « remplis de négativité » sans que nous le sachions. Mon amendement serait donc fondé sur les avancées scientifiques les plus récentes, et ne sera donc pas suspect d’idéologie car si la science le dit : c’est que c'est vrai. Je vous propose donc que nous nommions cette infraction : délit par la pensée ou crime par la pensée dans les cas les plus graves (comme la récidive). Ce délit pourrait être déclaré par tout tribunal sur la base d’une analyse sémantique faite par une commission d’experts scientifiques à partir des mots utilisés par le prévenu. Nous pourrions ainsi jeter en prison les tristes individus aux discours haineux dans mon genre, qui n’ont pas même conscience d’être d’infâmes exploiteurs (dans tous les sens du terme). « J’ai pactisé avec le crime par la pensée, j’ai encouragé les illibéraux, j’ai nourri leurs putriques thèses conspirationnistes en usant de termes qui dégradent les autres ».

Nous pourrions ainsi définir ceux qui font fi de la liberté d’expression et les condamner indéfiniment comme relapses, pardon récidivistes. Au moyen-âge on les disait « consuetudo delinquindi ». Cela ferait chic dans les condamnations (d’autant que personne ne parle plus latin).

Me vient également une idée complémentaire, bien que hors du champ de la proposition de loi, mais qui pourrait heureusement la compléter : nous devrions expurger le dictionnaire des mots qui disent la haine de l’autre. Nous aurions ainsi une langue, se résumant à des mots neutres, tout juste utiles à exprimer nos désirs et ne disant plus rien d’autre que ce que les mots veulent dire objectivement. Nous pourrions composer ce langage en trois catégories de mots :

Le vocabulaire A serait composé des termes nécessaires au travail et à la vie quotidienne : manger, boire, travailler, etc. Formé sur les mots anciens sous réserve qu’ils ne permettent pas un usage dévoyé, ou porteur de sous-entendus stigmatisant.

Le vocabulaire B contiendrait des mots composés construits avec des néologismes empêchant toute stigmatisation. C’est doubleplusbon et empêcherait la doublepensée.

et empêcherait la Le vocabulaire C serait un vocabulaire scientifique et technique spécialisé. Nous aurions alors plus de 70 nuances pour définir notre sexualité.

Je vous propose que ce langage remplace le français traditionnel des cisgenre blancs et qu’on le nomme « newspeech » (novlangue faisant trop français et porteur des valeurs que l’on sait ;-)).

Vous portez un fantastique texte de loi et j’espère avoir démontré qu’il nous rendra plus libre. Car « la censure, c’est la liberté » comme nous l’enseigne le newspeech.

Merci pour tout Madame Avia, grâce à vous, nous allons vers « plus de liberté, de justice et d’égalité ». Cette réforme de la liberté d’expression était non seulement nécessaire mais urgente : « surtout au niveau des réseaux sociaux, de leur discours de haine et de faques niouws qu’ils colportent ». Car, à la vérité, comme votre ramage se rapporte à votre plumage et vous êtes bien l’avis prohibitoria des hôtes de notre Assemblée.