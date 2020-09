Moi aussi, Mme Salamé et autres journalistes, je me pince toujours chaque matin depuis 6 mois

Suite à une joute de Léa Salamé qui brocarde Pascal Praud de cnews comme une caricature de journalistes, je viens en aide à ce journaliste qui n'hésite pas à s'impliquer dans cette dénonciation des incohérences politiques face à cette pseudo crise car cette même Léa qui a officié un jour chez Ruquier avec Polony (qui lui est diamétralement opposée ), a dit un jour à Gala en parlant de son succès :" depuis 6 mois, je me pince toujours."

Moi aussi, depuis 6 mois, je me pince ( pas en ce qui concerne son succès, car elle est dans pure lignée des journalistes actuels donc elle ne peut que devenir une star des méfias, médias mafia dont il faut se méfier) mais chaque matin, je me demande quel est ce mauvais rêve que nous vivons en ce moment. Moi, si on m'avait dit il y a un an qu'en France, on nous dirait que voir notre famille ou nos amis deviendrait un acte irresponsable, que faire la bise deviendrait un acte meurtrier, j'aurais dit que c'était une blague.

Sur cnews, tous ceux qui sont liés à la politique et donc à la corruption dans ce pays, bêlent "mê mê si on ne fait rien maintenant, on aura ensuite peut-être des morts sur la conscience... comme en écho, ils bêlent leur soutien à Castex... Mê mê oui il n'y a pas vraiment de décès aujourd'hui mais dans trois mois, si on ne fait rien, qu 'en sera-t-il ...."

Toute cette dictature repose sur des conjectures hypothétiques que peut-être dans 3 mois il y aurait, ce n'est pas impossible, une recrudescence possiblement imaginable et envisageable de cette non moins hypothétique pandémie dont on ne sait pas si elle peut peut-être faire des décès ..."

Quand on n'a rien à dire, on ferait mieux de fermer sa gueule, dirait Coluche s'il était encore vivant surtout quand on s'appuie sur des imaginaires projections hypothétiquement fausses... mais qui permettent comme dirait encore Coluche aux politiciens de prendre des moyens coercitifs de nous faire taire comme avant la gestapo avaient les moyens de faire parler (les résistants ou leurs amis).



Alors, oui, tous les matins, je me pince et je me demande pourquoi tout ça. Masquer des faits inavouables où tous ces véreux ont trempé ? Dépouiller la France ? Faire marcher de nouveau la machine à billets en préparant un re confinement pour renflouer un peu notre dette abyssale ? Se servir sur les comptes en banque des français, ceux qui ont économisé toute leur vie pour étancher une partie de la dette ? Créer une déflation où nous serons tous concernés sauf eux qui se seront mis à l'abri ? Passer des réformes de dépouillement total du service public - sécu, retraites, enseignement...sur le dos de la pseudo pandémie ? Nous vacciner de force pour faire de nous des zombies esclaves incapables du moindre sursaut de révolte ?

Alors ce matin, mon fils n'est pas allé au lycée. Je n'en ai ressenti aucun scrupule. J'ai donné comme excuse que mon portail s'était bloqué et qu'il a raté son bus.

Oui, mon portail d'ouverture sur ce monde est bloqué...et comme Bedos et Bigard en appellent à la désobéissance civile, je me dis que chaque petit acte de désobéissance générera peut-être un effet papillon qui engendrera d'un battement d'aile un vent de liberté....et qui mettra le feu à cette poudrière, un feu qui permettra de nous délivrer de cette folie mondiale ...