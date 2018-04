Moi, Cécile Duflot fille de cheminot

Si nous ne lisions pas attentivement notre journal local ‘’Ouest-France’’ quotidiennement, nous serions passés à côté, et c’eut été dommage, de ce témoignage bouleversant, tweeté les doigts encore tremblants d’émotion à l’évocation d’un tragique évènement vécu dans son enfance, par l’ancienne Ministre de l’Egalité des terroirs et du Logement Cécile Duflot.

Car le saviez vous, Cécile l’écolo est fille de cheminot, ce qui en soi n’est pas dramatique, sauf parfois les soirs de Noël, et dans ce tweet elle raconte le profond sentiment de désarroi qui l'avait envahi ainsi que sa soeur.

Alors qu’elles s’apprêtaient à enfiler leurs costumes afin de présenter un spectacle préparé avec amour et enthousiasme les jours précédents, le téléphone sonna, son père dut alors quitter précipitamment le réveillon car le malheureux était d’astreinte.

Heureusement, alors que nous envisagions le pire, une maîtresse possessive l’écartant du droit chemin, un train déraillant, voire même une passion contre nature comme celle de Lantier pour sa locomotive dans ’’La Bête Humaine’’ elle conclut le tweet en précisant qu’il était revenu le lendemain. Tout est bien qui finit bien dans cette histoire cheminote aux accents ‘’zoliens’’ .

Notre petite Cécile devait envier secrètement l’heureuse progéniture des papas chômeurs à qui Pôle Emploi avait la grande délicatesse de ne pas téléphoner les soirs de Noël afin de ne pas troubler le réveillon. C’est sans doute pour cette raison que devenue adulte elle avait contribué activement durant son passage dans le gouvernement Hollande à ne pas inverser la courbe du chômage.

Hérédité oblige, il est normal qu’elle soutienne le mouvement de grève à la SNCF comme on est en droit de penser que si elle avait été fille de maçon, son bilan au Ministère du Logement aurait été moins affligeant.

La twittosphère s’est alors enflammée, et s’est mise, à railler, à dérailler, diront certains les filles et les fils de couvreurs les soirs de tempête, d'obstétriciens débordés les nuits de pleine lune, de gendarmes, d'infirmiers, de militaires, de pompiers etc ont voulu aussi témoigner de leurs petits drames personnels parfois avec amertume, souvent avec ironie.

Afin de bloquer la circulation anarchique des wagons de tweets, Cécile Duflot en bonne fille de cheminot a tenté de fermer le passage à niveau définitivement avec un ultime gazouillis reconnaissant que chaque métier avait ses avantages et ses contraintes et en concluant par un slogan ferroviaire qui fait flores en ce moment puisque repris par le facteur Besancenot « on est tous le cheminot de quelqu’un ».

N’en déplaise à ces deux éminents prescripteurs de cris de ralliement nous ne souhaitons pas être le cheminot de qui que ce soit, pas plus que juif allemand par le passé ou Charlie plus récemment, nous n’avons aucun goût pour l’identité fluctuante, fut-elle heureuse, tout juste pouvons nous consentir à nous mettre, dans un élan de solidarité à minima, à la lecture de ‘’la Vie du Rail’’ afin de recevoir la montre connectée promise avec l’abonnement.