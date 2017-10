Moi, « fonctionnaire » ... histoire d’un « Nanti »

Je suis né un jour de1962, fils d'un immigré Italien, Artisan maçon de son état et d'une Française, enfant abandonnée, mère au foyer de son état.

Je suis le deuxième fils d'une fratrie de 3 garçons.

A partir de 14 ans, mon père m'a initier aux jobs d'été en France ou à l'étranger, pour financer mes vacances et mon argent de poche de l'année.

Manoeuvre, terrassier, serveur, barman, préparateur de commandes, manutentionnaire, ..., chaque année au moins un mois jusqu'à ma majorité.

Durant ma période scolaire, je développe un fort penchant pour les disciplines littéraires et l'études des langues.

A 17 ans, tout naturellement, je rate mon Baccalauréat (Scientifique, salops d'orientateurs !) à l'issue d'une année difficile, pendant laquelle mes rapport avec l'autorité éducative furent particulièrement conflictuels (doux euphémisme).

Grace aux relations acquises dans le milieu du bâtiment, je trouve un emploi comme ouvrier maçon (manoeuvre, puis OQ1, OQ2, et un CAP de maçon en candidat libre).

Après un an, je décide que "non, définitivement, je n'ai pas d'appétence pour le travail manuel."

Je me forme le soir et passe un 1er degré d'aide comptable.

Merci à nouveau aux relations du bâtiment, je trouve aussitôt un emploi d'assistant pour un groupement d'artisans, et après la simple réception et tenue des livres comptables, je prends rapidement en charge la planification, l'établissement des devis, la facturation, et la logistique ...

A cette même époque, je m'initie à l'informatique pour laquelle je me découvre une vraie affinité.

A 21 ans, je décide de reprendre mes études, je passe une "capacité en droit" pour l'équivalence du Baccalauréat et, avec mes économies, je m'inscris en école pour préparer un BTS informatique.

Pendant les trois années qui suivent, je cumule études et petits boulots pour financer mes études et assurer ma pitance, serveur, barman, manutentionnaire, commis de cuisine, plongeur (la vaisselle, pas les bouteilles), ... le soir et le week-end.

A 24 ans, j'obtiens mon Brevet de Technicien Supérieur en Informatique.

Mais il est temps de faire mon service militaire, j'ai épuisé tous les reports.

Incorporé à Nimes, dans les Fusilers Commandos Parachutistes de l'Air. A l'issue de mes classes, je me porte volontaire pour les Elèves Officiers de Réserve (sinon c'est un an à garder les champs de mine, à Solenzara, en Corse) et je me retrouve finalement à Evreux, puis à Nimes à nouveau, et me voilà Aspirant FusCo.

Affecté en escadron de protection, je passerai un an en missions diverses, exercices, simulations, évaluations, campagnes de tirs, ...

A l'issue de mon service militaire, je me vois recommander de postuler comme Officier de Réserve en Situation d'Activité, opportunité que je saisis. Et me Voilà Lieutenant FusCo.

Durant 6 ans de carrière, je ferais "ce qui doit être fait".

Et me voilà, à 30 ans, libéré de mon contrat, sur le marché du travail après une rapide reconversion (6 mois) au service informatique de la Direction du Personnel Militaire de l'Armée de l'Air.

Le hasard fait quand même bien les choses, la DPMAA mettait en service ses premiers Unix (Xenix 3.2 en réalité, fournis par Sagem, le fabriquant de systèmes d'armes) sur lesquels j'ai donc fait mes armes comme Administrateur Système ... Et à cette même époque le marché de l'informatique Française était en train de découvrir les systèmes dits "ouverts".

Me voici donc prestataire de service informatique , en contrat avec une SSCI (sociéte de service et de conseil en informatique).

Passent ainsi quelques années à évoluer de contrat en contrat dans des fonctions aussi diverses qu'administrateur système, DBA, développeur C, développeur Java, Architecte de solution technique ou Administrateur de middleware.

Et voici qu'un jour de 1995, je suis missioné "en nourrice" chez un constructeur et livré dans le "carton" avec le premier Sytème UNIX sur lequel "tournera" leur nouveau logiciel de comptabilité d'une certaine Agence Nationale.

Deux ans de dur labeur, à ramer seul pour faire fonctionner la comptabilité de l'Agence (seul technicien du monde ouvert dans une DSI ou règnent les "Gcossiens" et les "Mainframes"). Face à l'extension des solutions Unix, et à la pénurie d'administrateurs compétents, l'Agence me propose l'embauche, en C.D.D.

Petite particularité, pour pouvoir m'embaucher à un tarif correspondant au "marché", 'l'Agence a dû prendre en compte mon ancienneté antérieure (y compris militaire) et m'embaucher au sommet de l'échelle de Cadre subalterne (pas d'avancement à l'ancienneté pour moi ... je suis déjà "au taquet").

Deux ans de plus, je passe le concours administratif et je deviens donc agent contractuel de l'état, "statutaire".

Me voilà FONCTIONNAIRE (enfin pas vraiment, mais presque ...).

Et puis un jour de 2008, Nicolas décide de fusioner l'Eléphant et le Rhinocéros en espérant accoucher d'une Gazelle ...

Mon nouvel employeur est un Etablissement Public Admnistratif "Sui Generis", l'essentiel du personnel sera composé de salariés de droit privé ...

Et voilà, je ne suis plus fonctionnaire (enfin presque).

Je suis salarié de droit privé (enfin presque).

Mais toujours dans la Fonction Publique.

Et toujours informaticien dans une DSI.

Je pourrais bosser dans n'importe quelle boite privée, mon boulot serait exactement le même, un peu mieux payé peut-être ...

Je fais mes 1607 heures par an, comme tout le monde.

En réalité, je bosse un peu plus que 35 heures par semaine ; mais bon, je suis censé être Cadre, faut assumer ...

Voilà, vous connaissez le cursus d'un FONCTIONNAIRE (enfin presque), d'un NANTI qui a le travail à vie (enfin presque), d'un SALOP qui ne produit RIEN (enfin presque) et qui ne fait que profiter de ses privilèges sur le dos du privé (enfin presque).

Et vous, c'est quoi votre carrière de NANTI ?