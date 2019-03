Sur internet, transparaît souvent une volonté de s'imposer, de surpasser l'autre : on peut voir se manifester des réactions de domination qui s'affichent curieusement, sans vergogne : il s'agit, alors, de nier l'intelligence de l'autre pour affirmer la sienne : "MOI, je suis plus intelligent ou plus intelligente que l'autre, moi, je réussis là où l'autre a échoué..."

Sur internet, le culte de la performance s'empare de certains et beaucoup d'internautes se laissent aller, plus ou moins, à ce penchant...

Sur facebook, il s'agit d'accumuler le plus grand nombre d' "amis", comme si ces amitiés n'étaient pas illusoires. Sur certains sites, ou blogs, il faut atteindre le meilleur score, la meilleure audience : ainsi des rivalités, des jalousies se créent entre les adeptes de facebook ou d'autres plate-formes de discussions : il faut surpasser l'autre, le vaincre, le dominer...

Peut-être la société a-t-elle été toujours rongée par ce souci de s'imposer, mais ce phénomène semble s'amplifier sur la toile, notamment.

Le culte de la performance s'empare de notre monde dans la vie de tous les jours, dans le travail, où les gens sont souvent notés, évalués, classés, répertoriés...

Et sur internet, on voit s'affirmer le besoin impérieux de noter, aussi, les autres : j'ai moi-même perçu ce goût de l'évaluation sur le site d'agoravox : certains agoranautes se sont mis à noter mes articles, en les traitant de rédactions simplistes, sans grand intérêt... s'amusant à mépriser, à rabaisser ce que je pouvais écrire...

Etant moi-même enseignante, j'ai pu, certes, ressentir, là, un amusement de potaches aimant ridiculiser les profs, mais c'est bien une tendance permanente de nos sociétés : le goût de l'évaluation, de la compétition...

On perçoit une volonté de noter les autres, de les classer, de les surpasser aussi... car si l'on note un adulte, on le traite comme un enfant, comme un élève : on le rabaisse d'une certaine façon, on le diminue, on l'infantilise : ce n'est pas très valorisant...

Le culte de la performance, l'envie d'évaluer les autres s'imposent dans nos sociétés : il faut lutter contre cette tendance qui nous envahit, il faut veiller à un certain respect de l'autre.

Vouloir dominer, c'est souvent vouloir rabaisser l'autre, c'est s'imposer en niant l'autre : les dominateurs sont, souvent, des envieux, des jaloux.

Assez de compétitions sur la toile ! La vie actuelle nous emporte vers cette tendance néfaste et dangereuse... Vouloir rabaisser l'autre, c'est, en fait, se rabaisser soi-même...

Vouloir vaincre, vouloir triompher en niant les autres, c'est se discréditer soi-même...

