MOI je ne ROULE pas AVEC le PÉTROLE MUSULMAN.

Le Voile musulman, revient cycliquement dans les médias, meilleur que le tampon JEX pour récurer les cerveaux d'autres sujets.

Imaginons que les femmes ne le portent plus, quelle catastrophe nous serions obligés de traiter de sujets politiques pour grands.

Qu'est-ce que cela peut faire à certains citoyens que les femmes musulmanes veuillent porter le voile, ce n'est pas leurs problèmes s'ils ne sont pas musulmans.Qu'ils aient une opinion sur la chose, ne démontre pas que cela leur nuit ou porte atteinte à la laïcité.

Il n'y a pas des millions de femmes martyrisées pour devoir le porter.

Que des musulmans veuillent que les femmes de la terre le portent est un autre problème, comme nous qui voulons imposer les droits de l'homme au monde.



Nous avons banni le costume scolaire qui cachait les inégalités sociales, pourtant nous avons conservé la toge des magistrats et des avocats fait pour cacher l'étalage de la richesse de certains. La logique ont le voit bien est facteur de circonstances sociales émotionnelles plus que de réflexions intellectuelles.





Soit, les musulmans ont besoin de réajuster certains de leurs symboles à l'évolution des sociétés du monde et de l'évolution de la science.

Imaginons une INUITE convertie à l'islam, qu'est-ce qui serait important, le vêtement qu'elle porte ou comment elle VIT sa FOI.

Dans des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, il y a un bon paquet de musulmans qui peuvent faire des prières 10 fois par jours et même cent, que leur dieu n'est pas prêt de les accueillir, même si tous les jours ils allaient à la Mecque.





Dans la religion Chrétienne penser à une autre femme que la sienne est déjà commettre un adultère. Saint Pierre peut fermer les portes du paradis et le mettre en liquidation.



Imaginons la vie d'un mâle Chrétien, tous les jours il se tape des femmes à demie nus, pour un savon, un parfum, une crème dans les pubs télévisées et j'en passe.

Aucune religion ne donne d'indications comment se vêtir, sauf les juifs sur leur port lié au genre. Il est interdit aux femmes de porter des habits d'hommes et vice versa. Déjà à leur époque ils avaient des connaissances biens claires de la "fantaisie" génétique, je vais le dire comme cela.

Seule indication biblique, les pauvres humains après avoir mangé la pomme ils découvrent qu'ils sont nus et se cachent le sexe. Et depuis l'on a des problèmes sexuels, tout le monde veut savoir ce qu'il y a derrière cette feuille. Ou alors la pomme était un remède contre la cécité.



Je crois que nous sommes dans nos pays occidentaux à un niveau d'éducation qui permet de comprendre que si dieu peut créer la terre et les cieux, il lui aurait été facile de créer l'homme tout habillé dès la naissance.



Quoi, me dit-il, "c'est ce que j'ai fait pour tous les êtres et les plantes, tous ont une PEAU. Libre à eux de se la protéger suivant lieux où ils sont allé vivre". Qu'ils se vêtissent pour se protéger, pour séduire, pour s'identifier, SOIT. Cela concourt aux moyens que je leur ai donné pour s’installer où ils trouvaient à se nourrir, depuis que je les ai VIRES de L'EDEN.

Mais avoir honte du corps que je leur ai fait, C'EST UN OUTRAGE A MA CRÉATION. TROUVEZ D'AUTRES JUSTIFICATIONS QUE LA PAROLE QUE VOUS ME PRÊTEZ.



Je ne suis pas débile, je vous crée NUS, et puis j'irai raconter à l'oreille d'un prophète ou de mon Fils qu'il faut vous VÊTIR.



Que vous les humains vous deveniez débiles en vieillissant, je le sais, c'est moi qui vous ai créé, mais pas pour me faire porter le chapeau de vos conneries.

Mais avouons que nous les humains, nous sommes étranges. Nous louons dieu, parfois avec des pratiques de fous, ET ILS ONT HONTE D’ÊTRE SA CRÉATION, ILS ONT HONTE D'ÊTRE NUS.

D'ailleurs les enfants naissent toujours nus et sans feuilles.

Pendant des siècles on a raconté aux enfants qu'ils naissaient dans les choux et que la masturbation rendait sourd et nous sommes en train de faire chier les musulmans avec un voile. L'on a pas peur du ridicule, nous qui mettons des "Voiles'" de partout pour protéger notre intimité. Rideaux aux fenêtres, portes à chaque pièce, depuis la mise au rancard de la minijupe, les femmes portent pantalons pour pas que l'on regarde leurs culottes, n'en déplaise à Alain Souchon avec "j'ai dix ans".



Nous balançons entre érotisation de toutes choses et interdictions pudibondes au nom d'une intimité à géométrie variable suivant l’intérêt de la défense de sa cause que nous voudrions universaliser, pour faire mieux que Dieu ou la nature qui lui ou elle a créé la diversité.



Des seins et des culs nus en pub tous les jours c'est moins choquant que les mêmes seins nus sur une plage ou dans des villes balnéaires que des maires ont interdit parce que des femmes vieillissantes trouvaient trop de maris avec des torticolis l'été.



C'est quoi un soutien gorge, si ce n'est un vêtement pour voiler les seins l'été, c'est quoi des rideaux si ce n'est que de voiler ce qu'il y a à voir, c'est quoi des portes si ce n'est fait pour voiler ce qui s'y passe derrière. Que faisons-nous, nous voilons ou nous cachons, comment un bout de tissu sur la tête peut-il poser tant de polémiques, que cache-t-on derrière cette guerre au voile Musulman ?



Que des hommes plus instruits que d'autres aient au fils des siècles observé ce qui était protecteur de la vie et du corps humain me parait une évidence.

Comment l'homme, dont l'on ne peut plus douter qu'il appartient au monde animalier, en est arrivé à développer une intimité sexuelle, nous ne pourrions qu’émettre des suppositions. Au mieux lire ce que nous avons pu recueillir sur des tribus indigènes. http://www.amazon.fr/exec/obidos/external-search?tag=fileanecom-21&keyword=vie%20sexuelle%20des%20sauvages&mode=blended





Que chaque population ait adapté ou retiré de ses observations ce qui correspondait au territoire où elle vivait et aussi l'évidence qui justifie des us et coutumes différents.



Pour les apprécier il faut les rapporter aux temps où elles sont apparus et comprendre pourquoi c'était toujours donné au nom de dieu. Si ce n'est pas compréhensible alors demandons nous pourquoi nous disons c'est PAPA ou MAMAN qui l'a dit sans autres explications, soit parce que l'on n'est pas en âge de comprendre, soit parce que l'on est ignorant "l'on n'a pas appris".

Bien que l'histoire biblique nous rapporte que c'était seulement des hommes (Noé, Moïse, Jésus, Mahomet) qui se sont trouvés inspirés par leurs observations et leurs compréhensions de l’environnement dans lequel ils évoluaient. Leurs descendants qui comprenaient être dépendant d'une création unique pour tout homme, l'ont admis lentement tout en s’entre-tuant pour UN SEUL DIEU et le même POUR TOUS.



Ce fut la compréhension d'une lente marche vers le monothéisme.



Maintenant que tous le savent, et bien l'on continue à s'entre-tuer.

C'est comme l'alcool, le gout du sang devint une addiction monétaire pour préserver l'emploi en vendant des armes.

Quand je vous le dis que nous n'avons honte de rien, à part hypocritement le sexe.

Les mêmes qui nous font la morale sur la liberté des femmes, fabriquent des armes pour les tuer.

Chacun a sa vision du monde. Entre nous c'est moins mortel de porter un foulard.



L'on ne va tout de même pas me discuter cela, à moins comme je l'ai souvent entendu, les fours seraient plus rentables avec les musulmans car ils sont plus nombreux que les juifs. Ça ça choque, que voulez vous je suis CHARLIE aussi.

je n'ai rien contre l'émancipation et la scolarisation des filles est des femmes.

Si l'on ne parvient pas à les convaincre qu'elles auront aussi la foi, avec ou sans foulard, si elle croient en dieu, eh bien laissez du temps au temps et laissons leurs porter le foulard.

Nous savons très bien que l'histoire du port du foulard par identification politique existe, et alors ? La gauche pendant des années a porté une écharpe rouge, couleur du sang des travailleurs morts en lutte pour le droit de grève.

Nous savons bien que cela, en dehors des revendications émancipatrices qui sont instrumentalisées, Le Débat autour du foulard n'est qu'un prétexte anti musulman dont les médias font le rabattage.



Penserions-nous être plus malin pour juger quand au 21 siècle nous n'avons toujours pas compris que la virginité était seulement le "PRÉSERVATIF" DE L'EPOQUE pour ne pas se transmettre des MST et plus efficace que ceux existant à l'usage peu répandu parmi le peuple.





La laïcité c'est respecter les autres tant qu'ils ne nous nuisent pas, ce n'est pas vivre à la FRANÇAISE, un béret, une baguette de pain sous le bras et des sabots aux pieds.

L'homme circule plus vite que de tout temps, et il emporte avec lui la culture qu'on lui a inculqué durant son enfance, par la famille, et l'on n'en change pas comme d'une chemise.



Dans chaque territoire des hommes ont retiré de leurs expériences de l'existence ce qu'ils considéraient être le meilleur pour eux, pour s'organiser sur la base de lois qu'ils attribuaient issus ou inspiré de la création. Nous faisons exactement la même chose, nous retirons nos lois de l'évolution de l'environnement dans lequel l'on vit (de la création) et dont l'on s'inspire pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, à la différence c'est que nos lois sont abrogeables au jour le jour, tandis que celles au nom d'un dieu, il faut attendre un nouveau prophète ou créer une variation d'interprétation ou école quand il s'agit de philosophie comme le Bouddhisme. Nous, nos variations, s'appellent les partis politiques.



Nous donnons au VOILE une portée politique qui ne se justifie pas et encore moins comme symbole de soumission à l'homme, c'est totalement stupide et une contre vérité historique.

SI certains sont islamophobes ou racistes, alors qu'ils aient les couilles d'aller jusqu'au bout de leurs convictions au lieu de les casser avec le foulard qui n'est qu'un VOILE sur leurs véritables raisons.

MOI je ne ROULE pas AVEC le PÉTROLE MUSULMAN.