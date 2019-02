La critique poétique étant une vieille tradition de la presse française, je pense que ce poème a sa place dans le seul (?) journal réellement indépendant éditorialement. Parfois la (bonne^^) poésie permet de synthétiser et mettre en lumière des vérités sociales :

Moi, Marianne, je pleure, j’ai honte et j’ai peur.

Suis-je à ce point vieille et fanée

que devant mes indignations

on puisse me mettre bâillon ?

Une vieille lune la République,

la séparation des pouvoirs

sur cela aussi il faut s’asseoir ?

Qui gère donc l’espace public ?

Moi, Marianne, je pleure, j’ai mal et je meurs.

Une nouvelle aristocratie

s’est mise en place dans le pays,

mais tout aussi héréditaire

à Marianne cela ne peut plaire

et mes enfants on veut faire taire !

Il ne fallait pas enseigner

l’histoire de France aux français,

pour privilèges accaparer

sans qu’ils pensent à s’en indigner !

Moi, Marianne, je pleure, j’ai mal et je meurs.

Quand c’est depuis des décennies

que je vois se faire détricoter

pacte social républicain

et acquis du peuple souverain,

pour favoriser quelques uns

au détriment du bien commun.

Et devant cette juste colère

des enfants de la République,

je vois dérive sécuritaire

et mes idéaux au cimetière.

Moi, Marianne, je pleure, j’ai honte et j’ai peur.

Le chefaillon en son palais

est apeuré et dépassé,

être président des sans dents

devait faire bien sur son CV,

banquier d’affaire privilégié.

Mais il s’enferre dans sa logique

à défendre l’ordre existant,

il refuse d’entendre les gens

et c’est une bêtise tragique,

à ce point de manquer d’éthique.

Moi, Marianne, je pleure et porte le deuil.

Mon peuple commence à gronder,

ne se laisse pas intimider,

continue à manifester,

il demande à être écouté.

La tension ne va pas retomber

des choix sociaux il faut parler,

mettre les problèmes sous le tapis

et traiter tout par le mépris,

est un imbécile dénis.

Moi, Marianne, je pleure et porte le deuil.

Le peuple m’aime et on s’en sert

pour que le licol bien se serre,

botte sur la nuque des manants

les princes ne font pas semblant.

Ils possèdent pourtant les médias,

que l’État porte à bout de bras,

afin qu’ils puissent relayer

de 10 milliardaires la pensée ;

On ne cesse de répéter,

à la radio, à la télé,

que c’est l’ordre qui est menacé.

Moi, Marianne, je pleure, mes larmes je recueille.

J’observe le long dérèglement

de notre belle République,

et c’est bien triste sentiment

de voir cette farce pathétique

et cette agitation cynique,

au nom d’un ordre qui dévoie

de ma devise tous les principes ;

Libéralisme ou guerre civile,

centre commercial en cathédrale,

c’est le néo-contrat social.

Moi, Marianne, je pleure, mes larmes je recueille.

Énarques et grands corps d’Etat,

dont la brillante éducation

fut payée par toute la Nation,

pour qu’ils servent le peuple français

Au lieu de cela se sont alliés

à ceux qu’ils devaient contrôler,

pour quelque miettes ramasser,

trahissent l’Etat pour le privé.

L’argent a corrompu, de fait,

ceux qui devaient me protéger !

Moi, Marianne, je pleure, entend mes clameurs !

Je vais bien trouver des canaux,

enfin faire résonner les mots

de mes enfants exaspérés

de leur injuste précarité

et de la violence déguisée

mépris qui n’est même plus masqué.

Moi, Marianne, je pleure, entend mes clameurs !

Oui mes enfants réveillez-vous,

bien sûr ils vous veulent à genoux !

La République est en danger

elle s’est faite kidnappée

par des voleurs organisés,

qui sont en bande pour la piller

et en morceaux la dépecer

Il faut bien les en empêcher !