Moi, milliardaire... (Première partie)

Le Président de la République, puisque c'est comme cela qu'il faut l'appeler depuis qu'il a été élu en 2017 —« élu démocratiquement » comme on aime bien le préciser sur BFM TV — montre chaque jour qui passe le mépris qu'il a pour les Français. Un mépris somme toute logique puisque il ne leur doit rien : absolument rien dans son élection. Un mépris probablement (sûrement ?) à la hauteur de celui qu'ont les neuf milliardaires français à l'endroit du peuple : ceux-là mêmes qui ont placé le premier nommé là où il se trouve aujourd'hui, et ce après l'avoir d'abord choisi, ensuite favorisé en créant les conditions pour qu'il gagne la compétition électorale (il suffisait de faire en sorte qu'il se retrouve au second tour face à MLP), pour que faisant fi de l'intérêt commun il suive une feuille de route bien définie au profit de leurs seuls intérêts. Opération réussie. Tapie dans l'ombre — comme toujours — ladite classe ultrariche passe désormais à la caisse. Tellement résolue, tellement puissante, tellement sûre d'elle, qu'elle peut également s'affranchir des règles élémentaires de ce qu'on appelle les bonnes manières à l'endroit du peuple, qui pourtant la fait vivre. Au programme : casse sociale à gogo et vente du pays à la découpe, et sans aucune retenue. Gageons qu'elle est déjà —et certainement pas depuis huit jours — à la manœuvre pour la suite : le prochain quinquennat (2022-2027). Peut-on se mettre quelques instants dans la peau de ces éminences grises, de ces neuf milliardaires français ? Par convention, appelons-les M1, M2, M3... M9. Oui, peut-on imaginer comment ces gens-là, parlent probablement de nous, le peuple, comment ils nous considèrent ? C'est l'objet de cet article. Fiction ou bien réalité, chacun se fera son opinion. Imaginons donc M7, 64 ans, à la tête d'un empire financier pesant déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros, s'abandonnant à ses pensées de gros plein de fric, de possédant, en cette fin de réveillon de la Saint-Sylvestre. Oui, imaginons-le parler avec ses mots, ceux d'une classe pour qui mépris envers le peuple et absence d'états d'âme sont à la hauteur des objectifs qu'elle s'est fixés. C'est l'objet de cet article.

Quelque part sur un archipel de l'Océan indien, en ce 1er janvier 2020...

« Ah que la vie est belle...

Il est 4h35. Cette nuit de la Saint-Sylvestre s'est bien passée, et les jeunes sont encore nombreux à danser sur la piste...

Et surtout quelle année 2019 nous venons de vivre...

Je m'appelle M7 et suis de ceux qui ont acheté 95 % des médias français afin de disposer — malgré tout l'argent que nous perdons dans cette affaire — de leviers de commandes et d'un réseau d'influence destiné à orienter la politique française vers notre unique but : la prise du pouvoir totale et définitive en France. Ainsi que le partage de tout ce qui dans ce pays représente encore source de profits à nos yeux. Quant au reste, il n'est que quantité négligeable.

Nous voulons en effet agir ainsi, mais par délégation, pour nous enrichir toujours plus, notamment par la mise au pas du peuple, pour qui il est plus que temps de régler son compte, et ce une bonne fois pour toutes. En somme, terminer le travail commencé il y a un peu plus de deux siècles, et venger au passage la génération de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères qui durent tant faire de concessions, comme ce fut le cas en 1936, à la Libération ou en 1968. Cette histoire n'a que trop duré. Il est temps d'y mettre un terme, et définitivement.

Le ruissellement fonctionne à plein et comme nous le voulions. Ma fortune personnelle a encore augmenté cette année — environ de 14% — et mes impôts ont continuer de diminuer. J'ai pris une participation dans La Française des jeux, et m'apprête à faire de même cette année dans ADP (Aéroports de Paris). Et enfin, je commence à impliquer mes petits-enfants dans mes affaires.

Certes, nous le groupe des neuf en France ne contrôlons pas encore tout, mais nous progressons. Année après année. À commencer par ce qui importe avant tout : les médias et le pouvoir, tant exécutif que législatif.

P...que c'est bon ! Tout baigne.

Bien sûr il y a eu aussi ce mouvement surprise des Gilets Jaunes, mais finalement ce ne fut qu'une péripétie : deux ou trois mesurettes, un peu de castagne, et hop : neutralisée cette affaire.

Et c'est un fait que pour le moment, Emmanuel tient la maison.

Bien que dubitatif au début, je dois désormais reconnaître que Jacques avait bien eu raison en nous proposant ce garçon il y a six ou sept ans...

Il y a bien eu quelques morts, des éborgnés, des mains arrachées, et même des flics qui matraquent et gazent sans retenue. Et après ? Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ces gueux ?

Peuvent crever !

En plus, les flics savent qu'ils sont couverts, et de toute façon nous avons placé notamment à Paris « L'homme qu'il faut là où il faut », pour reprendre un célèbre propos ministériel qui commence maintenant à dater.1

Donc depuis trois semaines ça bouge dans la rue. Et après ? Vu le temps que j'y passe désormais dans ce f... pays... Le mien désormais, c'est la planète. Et mes onze résidences...

Dès le début d'octobre, les syndicats avaient fixé intelligemment le début du mouvement au 5 décembre, espérant ainsi que tout s'arrêterait pour les fêtes. Il y aurait bien pour eux quinze jours un peu difficiles à passer, mais après tout....

C'est vrai qu'ils auraient pu démarrer juste après les vacances de la Toussaint, mais voilà, la perspective de s'offrir un mouvement aussi dur qu'en 1995 ne devaient pas trop les enchanter.

Et puis,..

Et puis les syndicats en France viennent désormais nous manger dans la main, depuis qu'on leur a fait comprendre qu'ils faisaient bel et bien partie du plan, notre plan, et qu'ils n'avaient d'autre solution que d'adhérer à la CES (Confédération européenne des syndicats). Du moins s'il voulaient être financés. Et toutes les centrales ont accepté. Toutes, sauf une ! Il s'agit de Solidaires*. Mais on s'en fout.

* CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_europ%C3%A9enne_des_syndicats)

Il semblerait que les Berger et Martinez aient maintenant à composer avec leurs bases, qui elles, en ont décidé autrement. Qu'ils se débrouillent. C'est leur affaire, pas la nôtre.

Dernière minute : Emmanuel vient d'annoncer il y a une semaine qu'il renonçait à sa retraite de Président de la république (PR) et ce pour calmer le jeu.

Comme il sait parfaitement ce qu'il recevra en prime de notre part, mais seulement une fois le travail achevé, évidemment, il ne perd pas grand chose à leur dire ça. En effet, que serait sa retraite d'ancien PR à côté de ce que nous lui avons fait miroiter ?

Et puis ce ne sont que des mots, et je dois dire que sur ce plan-là il est très fort. Et même... il m'épate, il m'épate, il m'épate, ce garçon.

Oui, non seulement il tient la baraque, mais il les balade : le coup du Grand débat, des cahiers de doléances, etc. Trop fort !

Ils ont regardé ça à la télé, il y ont cru et sont même allés signer les fameux cahiers.

Mais qu'ils sont c... ces Français ! Mais qu'ils sont c... !

On leur fait gober tout ce qu'on veut. Tout.

On leur fout des informations de m... et ils les regardent.

Ça me rappelle ce dessin apparu dans une émission de Michel Polac juste après l'achat de TF1, par M2 je crois... et qui disait à peu près ça, on leur file une télé de m... et ils la regardent.

Au passage, le Michel Polac (✝) : et hop, par ici la sortie !

Mais ne crions pas encore victoire et restons vigilants : il faut absolument que ce qui va se passer dans un mois en Grande-Bretagne ne survienne pas en France. Disons pas tout de suite.

Car pour l'instant une grande majorité de Français veut encore rester dans l'Europe.

Mais qu'ils sont c... ! Mais qu'ils sont c... !

1) Certes, il y en a quelques-uns qui ont tout compris, et parmi eux certains écrivent des livres. Mais soit ces derniers sont d'un niveau universitaire, donc inaccessibles pour le vulgum pecus, soit tout simplement ils ne sont pas lus, faute d'information. Ce qui revient au même. Le peuple, on le tient avec la télé.

P... qu'on est bons... !

Il y en a bien qui tentent de faire de la vulgarisation, à commencer par Étienne Chouard. Mais comme nous maîtrisons les infos qui sont données, tout va bien pour l'instant.

Étienne Chouard (EC)... Au fond, le seul qui avait de l'envergure. Ce n'est pas pour rien qu'il était devenu la figure tutélaire des Gilets jaunes.* Mais lui on l’a neutralisé. Et en beauté.

Lui avoir posé la question qui tue (N.B. : à la 42ème minute, SVP ! sur l'existence des chambres à gaz)* en mai dernier fut un coup de maître. Explosé en vol, le Chouard ! Rien que d'y penser, je m'étrangle avec mon champagne. (ndr : le monsieur a une violente quinte de toux, suite à une fausse route)

*Il y a bien le petit avocat, mais lui n'est pas encore prêt à franchir le Rubicon... Son discours, style France insoumise,... parfait !

Zut, j'en ai fichu partout...

Henri ? Veuillez m'apporter une autre coupe de champagne, SVP !

Lui, c'est mon majordome. Je l'ai rencontré il y a quinze ans, et j'en ai fait un fidèle serviteur. Et c'est un fait qu'il me doit tout. Oui tout, car auparavant il n'était rien.

Si post mortem je devais avoir à rendre des comptes à une justice divine, il pèserait du bon côté...

Oui, il n'était rien, mais il m'a ému, et j'en ai fait un homme de confiance. 6000 euros par mois, capable de m'organiser des soirées comme celle-ci (170 000 euros, si je me souviens bien) sur cet îlot paradisiaque, à deux heures de vol de mon paradis fiscal chéri...

Pour en revenir à EC, il aurait dû s'arrêter à sa première réplique. Mais voilà, trop honnête, trop pur ce gars-là. Il s'est ensuite ferré tout seul.

Résultat, Sud Radio lui a retiré aussi sec son émission hebdomadaire Jeudi Chouard. Et c'était bien ce que nous voulions.

Lui, au moins, il ne nous emm...dra plus.

Qu’il fasse donc joujou sur son blogue, ainsi que des conférences par-ci par-là en France, et tout ira bien.

Pensez-donc, éveiller la conscience politique des Français en les incitant à participer à des ateliers constituants afin de remettre en cause NOTRE définition de la démocratie ?

Pas bon pour nous, tout ça. Mais alors pas du tout.

Fort heureusement, jusqu'à présent les Français ont boudé cette idée...

Mais qu’ils sont c… ! Mais qu’ils sont c… !

2) Quant au père François (Asselineau), s'il s'imagine... »

(Fin de la première partie)

1 lors de la nomination du préfet Bonnet en Corse, à la suite de l'assassinat du préfet Érignac.