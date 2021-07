Mon expérience du pass sanitaire...

@Jelena

« la France des poltrons » : C’est exactement cela.

Mais sans doute faut-il un oeil « étranger » pour s’en apercevoir.

Mes frères et soeurs restés en France ne se rendent même pas compte qu’ils vivent dans une dictature. Et ils croient dur comme fer à la « super-méga pandémie où on va tous mourir ».

Il faut dire qu’ils ont tous la télé qui marche en permanence...

Moi je suis « exilé » en Roumanie et je n’ai plus de télé depuis au moins trente ans. Je ne connais personne qui soit mort du Covid.

Et je me souviens que mon père, entré en Allemagne avec la 2eme DB, me disait : « Les allemands vivaient dans la peur, mais ils ne se rendaient pas compte qu’ils vivaient en dictature. Ce sont les armées alliées qui le leur ont appris ».

Dommage que l’Armée Rouge soit bien décidée à ne pas nous libérer...