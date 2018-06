Mondial 2026 : le trio nord-américain l’emporte face au Maroc

@Trelawney

bonjour,

superficiellement j’aurais tendance à être d’accord avec vous, fondamentalement je suis en total désaccord :

l’existence d’un grand projet ne nécessitant pas l’usage de technologies trop élaborées hors du champ des connaissances normales de ses citoyens est toujours bénéfique pour un pays comme le Maroc ( et bien d’autres dans la même situation…) . Cela permet de constituer des équipes locales susceptibles ultérieurement de prendre à cœur ET AVEC COMPETENCE des projets plus importants, plus porteurs effectivement de bien-être social. On a vu le cas avec l’Afrique du Sud, et même en Europe avec deux cas relatifs aux J.O.

Contrairement à ce que vous pensez je verrais parfaitement que l ’organisation des compétitions mondiales soit entièrement interdite à tout pays figurant ( par exemple) dans le tableau du G20 ! Ce serait un gage pour l’avenir de ces pays ! les J.O. d’hiver en Afghanistan …. pourquoi pas ? et si cela vous fait sourire ( ET JE L’ESPERE VOUS METTRE EN COLERE) alors on peut aussi choisir le Népal ou la Mongolie extérieure etc....