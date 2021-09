Monothéisme : Allah est-il dieu unique ? Si oui, quelles conséquences ?

J’entends déjà, monter de partout, de nombreux cris d’orfraie, provenant des fidèles de 2 grandes religions dites monothéistes. Certains m’intiment l’ordre de ne pas blasphémer en mélangeant leur dieu avec celui de l’autre.

Le monothéisme : OUI… mais il ne faut pas abuser ! La tolérance, évidemment… mais dans certaines limites, quand même !

Il est vrai que, depuis quelque 2 ou 3 000 ans, on peut s’y perdre avec tous les dieux que nos ancêtres ont créés, ex nihilo. Parmi quelques centaines de dieux, citons les plus connus de tout le monde : Amon-Rê... Zeus, Apollon, Cronos, Aphrodite, Artémis, Jupiter, Junon, Minerve, Diane… Uranus, Neptune, Saturne, Mars, Vénus, Mercure… Jésus, Élohim, Allah, Brahma, Shiva, Vishnou.

Si certaines croyances, principalement monothéistes, font un prosélytisme effréné pour convaincre qu’il n’y aurait qu’un seul dieu, le leur bien sûr , d’autres, majoritaires en nombre sur la planète, n’en font pas un élément de langage.

Le principe de toutes les religions monothéistes, notamment la chrétienne et la musulmane, est de prêcher que leur dieu est unique, et… accessoirement, qu’il est d’amour et de miséricorde.

Je rappelle, pour celles et ceux qui l’ignorent encore, que le dieu unique de la religion musulmane est nommé Allah (l'un des rares personnages dont on n'a aucune d'image), tandis que le dieu, tout aussi unique, de la religion chrétienne est dénommé Dieu le père (ICI des images du personnage).

Bon ! admettons qu’avec une nouvelle définition du mot « unique », ces 2 dieux soient vraiment uniques. Pas facile à comprendre ni à imaginer, mais faisons comme si … !

Cela étant, la croyance chrétienne revendique le fait qu’un dénommé Jésus est le fils de dieu.

Donc, s’il n'y a vraiment qu’un « seul » dieu unique, Jésus est, par construction, le fils d’Allah, dieu unique créateur de la Terre, du Ciel… l’Univers, etc. Je note au passage que, par extension, Jésus est donc, ainsi et de fait, le fils de Zeus (le dieu qui précéda Allah). Il nous faut donc admettre que Jésus aurait eu pour frères et sœurs : Apollon, Athéna, Dionysos, Arès, Artémis, Héphaïstos, Héraclès et Hermès, nés quelques siècles avant lui. Pas facile à imaginer, mais faisons encore comme si… !

Je comprends que cela peut froisser certains individus, hommes comme femmes, mais c’est la réalité pure et logique... quand on admet que tout dieu est unique ! Sinon, comment peut-il en être autrement ?

De fait, quand on croit en un dieu unique, qu’il soit ou pas d’amour et de miséricorde, blanc, noir, violet, jaune, rouge, pastel ou de toute autre couleur, il est forcément le dieu de toutes et tous, y compris de Jésus !

Si l’on admet cela, comment prouver que le père dont parle Jésus, dans 3 des 4 évangiles (Matthieu, Luc, Jean, notamment : 10-32 et33 ; 10-23 ; 2-16), est bien Allah ? Allah le dieu unique, créateur du Ciel, de la Terre… et de tout ce qui constitue l’Univers, le vivant compris ?

Que dit la science ?

Tout le monde sait que SCIENCE et FOI religieuse n’ont jamais fait bon ménage, même après le siècle des Lumières. Mais, en s’appuyant sur les progrès technologiques incontestables accomplis ces dernières années, ne pourrait-on pas mettre fin à ce débat enfantin, mortifère depuis plus de mille ans.

Aujourd’hui, la science arrive bien à prouver… qui était le père et même la mère de certains pharaons. Pharaons ayant vécu parfois quelques milliers d’années avant la création ex nihilo de Jésus et aussi avant celle d’un autre dieu : Allah le miséricordieux !

La difficulté dans le cas d’espèce, c’est que, contrairement aux pharaons, la science n’a rien à se mettre sous la dent. Pas le moindre os, pas le moindre chicot ni le moindre cadavre !

Pour l'Institut Max-Planck, avoir un peu d’ADN à séquencer serait formidable. Ce serait alors la fin de l’athéisme OU sa victoire totale, et surtout : la fin des guerres, des massacres, des génocides et autres atrocités, pour causes religieuses, que se livrent 2 religions prétendues d’amour et de miséricorde, depuis quelques 1 300 ans.

Il demeure quand même surprenant que nous n’ayons aucun reste du célèbre Jésus, comme s’il n’avait jamais existé !

Est-ce que nous savons tout sur lui ? La sainte église catholique, apostolique et romaine, fondatrice de la religion chrétienne, nous aurait-elle caché quelque chose, à l'insu de notre plein gré (bien sûr, car nous sommes quand même complices depuis des siècles) ?

Quid des restes du dénommé Jésus, s’il a vraiment existé comme le prétend l’église ?

Aucun reste, car selon la Bible chrétienne (évangile de Jean), Jésus serait ressuscité puis monté directement au ciel. Son corps se serait donc volatilisé dans l’espace intersidéral. Ite missa est (la messe est dite) ! Stupéfiant n’est-ce pas ? Mais, comme le dirait la police ou la justice : « pas de corps, donc pas de mort... ! ». Même pas d’existence ! C’est d’ailleurs l’hypothèse suggérée dans l’évangile de Barnabé.

Par ailleurs, si l’individu Jésus a existé (ce qui reste encore à prouver), il a forcément et logiquement eu un papa et une maman… comme tout le monde (sauf pour quelques éberlué(e)s de la manif pour tous). Là encore : aucune trace, aucun cadavre, et donc pas le moindre petit bout d’ADN à mettre dans les machines de l'Institut Max-Planck.

Bref, dans le questionnement non exhaustif de ce papier, tout semble relever comme l’écrivait Albert Einstein, en 1954 : « … de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitives".

Crédit Photo : Wikipédia. DIEU peint par Michel-Ange. Le peintre ne dit pas de quel dieu il s'agit.