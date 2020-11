Monsieur Di Vizio ne comprend pas

Monsieur Di Vizio estimait à fort juste titre dans ses dernières interview que le(La) covid était en train de fixer les marges pour les prochaines vingts années.

Alors étant quelqu’un de prudent il n’ose pas forcément aller plus loin, mais il est aussi possible que l’objectif ne soit réellement pas clair.

Donc je me permets d’apporter ma petite contribution, bien évidemment complotiste.

En bon complotiste, je vais donc donner des liens pour justifier mon point de départ :

https://blogs.mediapart.fr/republicain/blog/191211/denis-kessler-il-sagit-de-defaire-methodiquement-le-programme-du-cnr

La cause de la situation actuelle concernant le remsidivir et la chloroquinine vient de ce que le marché de la santé est totalement solvabilisé. L’argent provient de la sécurité sociale. Il s’agit donc des cotisations prélevées sur les salaires de tous les salariés qui se lèvent le matin pour créer de la richesse en France.

Hors ce système est honni par le MEDEF comme nous l’a fort aimablement expliqué monsieur Kessler.

L’enjeu est donc de vider la sécurité sociale des gains qu’elle apporte à la population. Donc en retirant aux médecins le pouvoir de prescrire on réduit l’utilité de la sécurité sociale puisqu’elle ne saura plus soigner.

De plus en retirant le pouvoir de prescrire au médecins on lie la pharmacopée au fait du prince. Qui a dit que Gilead influence les décideurs ?

Ce faisant on crée les conditions pour que des laboratoires comme Gilead puissent engager des société de communications qui pourront ensuite travailler gratuitement pour des décideurs, ce qui faussera le jeu démocratique puisque de nouvelles organisations ne bénéficiant pas de tels appuis ne pourront concurencer en terme de communication et donc ne pourront jamais gagner une élection.

Qui a dit que les médias ont déjà fait cela pour l’actuel locataire de l’Elysée ?

On comprend mieux ce faisant pourquoi le professeur Raoult est autant attaqué. Il remet en cause une évolution qui permettra de détruire la garantie de santé promulgée par la constitution.

Car là est un point que Monsieur Kessler a évité d’avouer :

Le droit au travail, à la santé, à l’éducation et a une vie décente sont garantis par la constitution de 1946 reprise par la constitution de 1958.

En voici les extraits :

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

Donc Monsieur Kessler et notre gouvernement se donnent le droit de mener une politique contraire à la consitution sans reférendum.

C’EST UNE FORFAITURE.

Et quelles en sont les conséquences ?

Bien voyons la Grèce qui a servit de galop d’essai et dont on peut imaginer que les mesures nous seront bientôt étendues :

https://jacqueshenry.wordpress.com/2015/11/30/a-athenes-une-pute-cest-4-euros-de-lheure-trouvez-mieux/

Voilà l’heure de pute est tombée à pas cher tellement il y a de concurence et les étudiantes pauvres ne peuvent que se financer comme cela.

Donc voici où mène la politique soi-disant bienveillante du gouvernement.

Et voici ou mène le transfert des ressources de la sécurité sociale aux laboratoires amis.

Bien évidement ce n’est que du complotisme, ce n’est pas comme si ces derniers mois de myrifiques contrats de Remsidivir ou de vaccins avaient été passés.

Ce n’est pas non plus comme si toutes les évolutions du droit sociale favorisées par ce gouvernement avait visé á déséquilibrer les relations de négociation salariées employeurs systématiquement en faveur des producteurs de dividendes.