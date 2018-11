Monsieur LARRIVÉ, « donnez du temps » à Emmanuel MACRON

"Vous oubliez que le Chef de l’État a été élu démocratiquement par 65 % des Français contre l’extrême droite.

«

Dans la mesure où la démocratie n’a jamais existé et que le coup d’état du 5 décembre 2016 a mis fin à la séparation des pouvoirs, la France a viré depuis 2017 vers un régime totalitaire dirigé par un usurpateur. Le simulacre électoral de 2017, totalement illégal puisqu’il n’existait plus de constitution aux termes de l’article 16 dès la fin de l’année 2016 expose au contraire cet imposteur et sa clique illégitime. Quant au score de 65%, il est tellement fantaisiste qu’il est inutile de s’y pencher. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que les machines à voter ont eu quelques »ratés« , comme ce fut le cas lors de l’élection du clan Scherff (alias Bush) aux Etats-Unis.

Le fait est que sans constitution il n’y a pas d’élections sauf dans un régime fasciste...



»Le Chef de l’État est le garant d’une justice indépendante et de la séparation des pouvoirs.

"...

Vous étiez peut-être en vacances de ski le 5 décembre 2016 pour que la réalité vous échappe à ce point...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid=516CCBFB01A4525556575692FFB2AB25.tpdila08v_3 ?cidTexte=JORFTEXT000033538164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033537421