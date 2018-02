La laïcité, un sens et une valeur qui commencent à l'école !

La laïcité est au cœur de notre République et donc au cœur de notre Éducation nationale. Éducation nationale qui doit, notamment, transmettre nos valeurs républicaines, citoyennes et laïques aux enfants qui, demain, pour quelques-uns, auront en charge le gouvernement de la France. Or, si la Charte de la laïcité est bien connue du monde enseignant (peu de celui des parents), il s'avère que certains de ses articles ne sont pas respectés. Ainsi, tous les livres d'histoire mis entre les mains de nos enfants et petits-enfants (les miens par exemple) font encore référence à l'ère chrétienne, c'est-à-dire qu'ils datent beaucoup d'évènements historiques par rapport à Jésus-Christ. Certain(e)s enseignant(e)s font de même, prétextant, car sûrement chrétien(e)s, antisémites, anti-mahométan(e)s, etc., que cela est écrit dans leurs livres, donc, que cela est vrai !

Si encore la mort ou la naissance du dénommé Jésus-Christ marquait l'année de départ de notre calendrier, celui de 1582 dit grégorien, cela pourrait, à la limite, se concevoir comme début de l'ère chrétienne. Mais, comme tout le monde le sait désormais, cela n'est pas du tout le cas ! En effet, comme tout le monde le sait, désormais, le calendrier grégorien a été élaboré pour corriger certaines erreurs du calendrier julien, calendrier voulu par Jules César, 46 ans avant notre ère. Et, par ailleurs, si nous voulions avoir une date significative du début de l'ère chrétienne, ce ne pourrait être qu'après sa promulgation, par Constantin 1er, vers 313 de l'ère commune. C'est en effet à cette date que la religion chrétienne fut déclarée religion d'État sur tout l'Empire romain.

Si encore nos écoles étaient sous l'influence de l'Église prosélyte catholique, comme avant 1905, cela se comprendrait. Mais, cette époque est terminée, définitivement, et ce, depuis plus de 100 ans !

Alors, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer, faites respecter la loi et aussi la Charte de la laïcité, notamment à tous les éditeurs des livres scolaires. Maisons qui ne vivent souvent que grâce à nos impôts et, de ce fait, n'ont pas à être les vecteurs prosélytes, dissimulés, de l'Église romaine, sise encore à Rome, au Vatican.

Espérant être entendu,

Respectueusement bien à vous.

Paul-Antoine Teslier, le 1er février 2018 de l'ère courante

Crédit photo : egale.eu