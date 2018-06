Monsieur le Président Macron, nous exigeons de connaître le montant de la facture de « La fête de la musique » !!!

3% sur 4 ans d’augmentation du budget de l’Élysée ? Cela veut dire que ses moyens ont baissé compte tenu de l’inflation. Est ce une bonne chose ? Peut être... ! L’essentiel ce sont des coûts de fonctionnement ; Des salaires de fonctionnaire notamment.

Cet article ultra libéral exige donc le gel, voir la diminution des rémunération de agents publics. Pourquoi pas. Mais il faudrait dire pourquoi...

Après, qu’un président issu des gauches, élus essentiellement par les gauches, gaspille du fric dans du cultureux de bas étage avec ses potes, c’est quand même un tradition depuis Mitterrand.

Et là, je pose la question : La gauche peut elle impunément renoncer à tous ce qui fait son identité ? Dépense publiques, intermittents du spectacle, du pain et de jeux ? Le populisme égalitaire sexuel et musical ? Ne serait-ce pas faire le jeux de Madame Le Pen ?