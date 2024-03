Monsieur Macron, pourquoi n’imaginez-vous pas que les alsaciens préfèrent la France à l’Allemagne ?

Pardon pour ce lapsus, je voulais écrire

Monsieur Macron, pourquoi n'imaginez vous pas que les habitant du Donbass préfèrent la Russie à l'Ukraine ?

Vous ne l'imaginez pas ! et pourtant n'est-ce pas le scénario le plus vraisemblable ?

L'est de l'Ukraine, comme l'est de la France, sont des régions que l'histoire a fait voyager entre divers pays, divers empires.

Il n'y a donc pas de vérité absolue justifiant le découpage actuel entre Russie et Ukraine.

AVEUGLEMENT !

Imaginer le passage de l'est ukrainien vers la Russie est-il une hérésie ?

Quelqu'un conteste-t-il que ses habitants sont à majorité russophone et russophile ? Non, pas même vous Monsieur Macron !

Cette différence explique logiquement les difficultés et heurts de ces dernières années quand "Kiev" a voulu restreindre l'usage du russe et des us et coutumes associés.

Raisonnons par l'absurde : si les ukrainiens étaient tous identiques, si les populations de l'est étaient "les clones des autres", alors pourquoi cette opposition depuis tant d'années.

Monsieur Macron : dans le même temps, vous admettez que nos habitants de l'est, les alsaciens, aient des lois différentes de celles des autres hexagonaux. Pire, vous donnez actuellement des libertés aux corses pour en faire des non français comme les autres. Alors pourquoi aidez-vous M. Zelenski à mettre tous les ukrainiens dans le même moule ?

INCOHERENCE !

Monsieur Macron, vous avez dès février 2022 demander à nos industriels de passer en économie de guerre ,

vous dites maintenant "ceux qui posent « des limites » à l’engagement pour soutenir l’Ukraine « ne font pas le choix de la paix mais font le choix de la défaite »

Pourquoi ce langage guerrier ?

Dans le même temps, votre adversaire V. Poutine (pas le notre), en mars 2022 ne demande que 2 choses

* la protection des populations de l'est de l'Ukraine"

* la non extension vers l'est des forces militaires de l'ouest (Otan)

qu'y a-t-il de déraisonnable dans l'hypothèse de populations réellement russophones et russophiles ?

ATTITUDE VA-T-EN-GUERRE depuis le début !

Monsieur Macron, vous avez dit

« la France est une force de paix ». « Jamais nous ne mènerons d’offensive, jamais nous ne prendrons l’initiative »« notre objectif est que la Russie ne gagne pas. »

mais depuis le début vous fournissez aides et armes, peut-être bientôt armées puisque vous n'excluez rien.

Pour vous, faire la guerre est donc le meilleur moyen d'avoir la paix.

CYNISME !

Monsieur Macron, vous reprochez à V. POUTINE d'être expansionniste, de bombarder au delà de l'est de l'Ukraine, de vouloir annexer d'autres pays, voire toute l'Europe.

Pourquoi ne reprochez vous pas le même expansionnisme à M Zelenski qui maintenant bombarde la Crimée, diverses zones russes, voire Moscou avec quelques drones.

Procès d'intention, car dans les actes, depuis la création de l'Otan en 1949, regardons le déplacement de la frontière entre "est" et "ouest". C'est une progression continue vers Moscou. La 2ème et seule autre demande de V Poutine depuis ces dernières années est donc objectivement fondée. l'expansionniste n'est pas celui que vous désignez.

MAUVAISE FOI !

Monsieur Macron, vous avez dit "emprunts pour financer l’aide à l’Ukraine" "achat d'armes étrangères"

Pensez vous réellement que c'est la meilleure utilisation des impôts des français ?

GACHIS, GESTION LAMENTABLE !

Enfin, dans un contexte aussi triste et inquiétant, pour terminer par une note d'humour.

Monsieur Macron, vous avez dit "moins de 1500km, la guerre est à notre porte ... mais fabrication des "Caesar" en Ukraine car trop loin de la France". Il faudrait savoir :-)

Et surtout votre discours rappelle en permanence que les choses ne se passent pas comme vous les prévoyez et comme vous les annoncez, mais néanmoins vous êtes très fier de vous.

ARROGANCE et ORGUEIL

Globalement, vous nous prenez réellement pour des idiots.

Désolé, ça ne marche pas !