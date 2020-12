Montre-moi tes déchets, je te dirai combien de temps il te reste à vivre

Les médecins des rois "lisaient" l'état de santé dans les selles des monarques. Nos attitudes envers nos déchets révèlent les pires forfaitures économiques, sanitaires, culturelles possibles et imaginables.

Du néolithique à la révolution industrielle les déchets étaient source de fertilité

Tas de fumier signe extérieur de richesse

Watt et sa machine à vapeur fit basculer l'équilibre millénaire

Taylor et ses chaînes de production inonda la planète d'artefacts.

Paniers à salade, fers à friser et boites de conserve ouvrirent le bal

Bien vite un pacte secret entre Électroménager et Fête des mères fut conclu

Fer aluminium plastic et autres composites furent mis à contribution

Le feu d'artifice du Tout jetable envoya au ciel son misérable bouquet

Excavations gigantesques tonnages exponentiels océan de déchets

Ce cher pétrole ne suffit plus

Le nucléaire - concentré de science - devait nous sauver

L'évidence était là : les déchets nucléaires ne pourrissent pas.

Ne fournissant aucun engrais ils deviennent même de plus en plus dangereux

Les enterrer profond, très profond...

Ensuite reboucher le trou ? On ne garantit pas la surveillance sur 24 000 ans

Consciente de l'impasse, la jeunesse a manifesté à Bure.

Elle fut sauvagement blessée et refoulée.

Pour elle l'avenir ne s'annonce pas radieux... seulement irradié.

Bure commune de la Meuse ; 366 habitants en 1856, 82 habitants en 2014. Densité 4,7 habitants au Km2.

Témoins des hommes, des techniques et d'une culture, nombre de déchets peuvent être utiles, économiques et même parfois poétiques, comme autant de témoignages et d'histoires.

Les déchets nucléaires n'ont aucune de ces qualités ; ils sont même de redoutables poisons, explosifs.