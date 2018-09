Montrer qu’on est heureux...

@Robert Lavigue





moi je trouve au contraire son article très bien vu...





le « bonheur » est une invention américaine... et une injonction qui tyrannise l’individu. « Tout homme a droit à la liberté et à la poursuite du bonheur » : ça c’est la constitution américaine (de mémoire). La notion de bonheur n’a pas sa place dans la tradition française (et europénne), qui voit l’individu l’épanouir en tant que membre de la société. Ce « bonheur américain » a une tonalité hautement individualiste et antisociale.





le « bonheur » (je mets des guillements) s’avère une magnifique mécanique à aliéner les individus dans le capitalisme. Le « bonheur » étant un horizon parfaitement manipulé par les capitalistes et leurs publicitaires. Je trouve que l’article mène à la réflexion.