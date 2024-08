Mort d’un Helvète en France !

Je me baladais avec mon père quand on tombe sur un paysan, mon père lui demande combien, il a de vaches, le mec répond « je ne sais pas ». On reprend notre route, mon père hilare m’apprend « bien sur qu’il sait combien il a de vaches mais il ne veut pas le dire, car ça serait afficher sa fortune ».

C’est ça la France, on n’aime pas trop étaler sa fortune, on ne révèle pas son salaire, on minimise tout, on jalouse le voisin d’avoir une meilleure situation etc...

Me souviens aussi d’un intervenant dans mon école d’ingénieur, il avait sa boite et nous professait : « j’ai deux voitures, une pourrie pour rendre visite à mes clients et une de luxe que je n’exhibe surtout pas ».

C’est un bon résumé de votre prose, le français n’aime pas trop les gens qui ont du succès. Delon aurait du être « modeste ». Bon, difficile de l’être quand on a eu sa carrière et sa réussite sexuelle. Mais objectivement, pour vivre en France, il aurait du faire comme le paysan ou le chef d’entreprise, vivre caché ... en Suisse !