Mort de l’« ange » Nahel : quand Mbappe montre une indignation sélective

"J’ai mal à ma France. 💙🤍💔💔💔 Une situation inacceptable. Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt."

Mais de quelle France s'agit-il mon cher Kylian ? Vous parlez de celle qui a saccagé les boutiques des commerçants la nuit dernière (29/06/23), vandalisé les voitures et autres mobiliers urbains ? Je suppose que tous ces "anges" dont vous parlez (qui ont pour une grande partie entre 14 et 18 ans) sont dans leur bon droit puisque l'un des leurs est parti beaucoup trop tôt, abattu par un démon policier ? N'avez-vous pas le sentiment que quelque chose pourrait avoir été raté concernant leur éducation ? ou leur citoyenneté ?

Est-il utile alors de vous demander pourquoi vous n'avez pas eu mal à votre France lorsqu'il s'est agi de la mort tragique de la jeune Lola, 12 ans, retrouvée morte dans une malle à Paris 19e, assassinée par une ressortissante algérienne sous OQTF ? Ou lorsqu'un Syrien attaque au couteau des bébés à Annecy ? Pourquoi n'avez-vous pas non plus loué la bravoure du jeune homme qui a ralenti le Syrien ? Ne considérez-vous pas aussi ce jeune comme un ange héroïque et le Syrien comme le mal absolu ? Pourquoi ne twittez-vous pas dans ces situations ?

Point d'indignation non plus lorsque des policiers se font traîner sur plusieurs centaines de mètres, manquant de se faire écraser par des jeunes chauffards angéliques refusant d'obtempérer. Pour rappel :

- un policier a été traîné sur plusieurs centaines de mètres au mois d'août (L'agent a été hospitalisé pour des blessures à la jambe et au bassin.).

- un autre s'est accroché au capot d'un jeune fuyard de 23 ans qui a accéléré en tentant de l'éjecter en par des coups de volant et de frein brutaux. Au total, le véhicule a parcouru une distance de 560 mètres : "arrêtez-vous, vous êtes filmé par une caméra-piéton, ça ne sert à rien ce que vous faites, vous êtes identifié", a crié l'officier Rudy Sergeant.

- ... (la liste est longue mais je suppose que la dérouler ici ne sera d'aucune utilité à vos indignations sélectives Messieurs Mbappé, Omar Sy, Jules Koundé et compagnie...)

Et pour ceux qui auraient des doutes sur la démarche des ces hommes qui font un portrait hagiographique du jeune Nahel tout en diabolisant la famille, je leur cite les propos de Jules Koundé : "...c'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort." Les mêmes sont les noirs et les arabes si vous n'avez toujours pas compris qu'il s'agit d'une accusation raciste à l'encontre d'une police exerçant une supposée violence policière contre des innocents persécutés.

Je crois comprendre donc que le "mal à votre France" ne concerne que les cas que vous pensez teintés de racisme. Alors, allez au bout de votre pseudo courage et finissez par dire sans sous entendus, que vous considérez que ce policier a voulu abattre un "bougnoul". Cela serait plus honnête, et l'on pourrait enfin vous répondre clairement.

Mais il se pourrait bien mon cher Kylian, que le démon policier que vous fustigez soit un homme exemplaire mis en difficulté par un jeune, qui loin d'être un ange en réalité puisqu'il roulait dans une grosse cylindrée à 17 ans et avait plusieurs refus d'obtempérer à son actif, n'a pas eu l'éducation que vous avez eue.

Les anges ne font pas les kékés à bord de Mercedes dont le cuir sent l'argent sale ; ils n'obligent pas les policiers à engager une course poursuite dans la ville manquant de renverser des piétons, et surtout, ils coupent le moteur lorsqu'une telle autorité le leur demande.

Demandez-vous enfin pourquoi, en mettant votre suspicion de racisme de côté (si vous y parvenez), un policier qui ne sort jamais son arme de son fourreau, est obligé à ce moment là de le faire. Et demandez-vous aussi pourquoi ce geste fort, normalement dissuasif pour toute personne normalement constituée, ne l'est pas pour ce jeune "ange" ?

On entend ici et là que vous êtes un jeune hommme intelligent, mature, etc... Mais vos réactions à chaud et votre évidente subjectivité sur les questions touchant les personnes ayant vos origines, vous font raisonner de travers. Et le problème est que vous faites des millions de vues et entraînez par vos propos supicieux à l'égard de la police et de certains Français (blancs), toute une jeunesse derrière avec vous.

