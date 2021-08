Mort politique de la Ve République : Libération et feu vert pour la Deuxième Révolution Française et la VIe République

« Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas cédé. » Charles De Gaulle - Discours - 14 juillet 1943

"L'élection présidentielle est la clé de voûte de notre régime politique. Les Français croient que par le choix du Président de la République, ils décident de leur avenir. Ils se trompent. Les vrais maîtres du pays sont depuis longtemps une classe de technocrates : les permanents du régime. La nouvelle politique et le monde nouveau promis par l'élection d'Emmanuel Macron étaient un leurre utilisé pour pérenniser la France des privilégiés d'État, garantis d'un revenu à vie, contre celle des précaires de l'économie. L'État providentiel et désargenté est confronté à un choix crucial, rendu plus aigu encore par la pandémie de la Covid-19 : faire faillite comme l'ex-URSS, ou accomplir une révolution démocratique qui restitue leur légitimité aux citoyens, s'affranchissant de la haute fonction publique dont l'incurie n'a d'égale que l'irresponsabilité. Cette alternative n'est pas entre les mains de partis politiques, pour l'heure démonétisés, elle est concrétisée par un antagonisme, dont les Français n'ont pas toujours conscience, entre les invisibles dont Bercy est la quintessence et Emmanuel Macron. Du résultat de leur affrontement, où le Président est redoutablement seul, dépend l'avenir du pays."[i]

On y rajoutera les Institutions, trahies par ceux-là mêmes dont la servilité partisane comme très probablement la conjonction d’intérêts politiques et financiers[ii] viennent de plonger la République dans un coma politique profond dont elle se sortira par une révolution nouvelle, mais à quel prix ?

La Vè République est morte.

Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Gardien de la Constitution vient de signer l'acte de décès de la Vè République.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909702

I- La guerre en attendant le retournement d’opinion

La guerre entre une camarilla hors-sol et une nation toute entière est désormais ouverte. Elle sera impitoyable et se terminera par la défaite absolue des partisans de la destruction des libertés publiques et droits fondamentaux[iii], littéralement saccagés par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.

Droits imprescriptibles, en ce que les droits fondamentaux sont des droits dont la légitimité ou la validité ne peut pas être limitée dans le temps.

Droits inaliénables, en ce que ces droits ne peuvent pas être transmis ou vendus à une autre personne.

Droit universels, en ce qu’ils sont normalement garantis par la Constitution, les lois et traités internationaux, ce qui n’est plus le cas.

Il est donc fort probable que face à une partie importante de la population qui a parfaitement compris que le temps des discussions stériles était terminé et que s’imposait un dialogue de sourds, la camarilla encore au pouvoir a parfaitement intégré que chacun avait désormais perçu que les limites de la vaccination sont en train de devenir de plus en plus évidentes, chacun ayant finalement constaté l’évidence de plus en plus certaine que la capacité des vaccinés à transmettre le virus et le nombre des échecs vaccinaux sont devenus le problème cardinal des semaines et mois à venir et que la course de rattrapage entre nouveaux variants et nouvelles vaccinations touchait à sa fin.

Parallèlement à la découverte d’accidents médicaux qu’il va devenir de plus en plus difficile de cacher, l’opinion risque surtout de comprendre assez rapidement que le passeport sanitaire n’est d’aucune utilité… sanitaire, et qu’il aura simplement constitué une bonne occasion d’imposer une société de surveillance massive.

La désillusion risque d’être forte et le réveil brutal, et c’est dans ce débat délétère et ces sables mouvants que le gouvernement aura probablement beaucoup de difficulté à pousser ses pseudo-avantages dans une France déjà clivée structurellement et dans laquelle l’idée et la réalité d’une citoyenneté à deux vitesses seront violemment rejetées.

« Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire », comme l’écrit très justement Philippe Guillemant, Docteur et ingénieur physicien, spécialiste d’Intelligence Artificielle exerçant au CNRS. « Ce problème-là est peanuts à côté du choix de société qui se trouve devant nous, qu’une politique de gouvernance mondiale semble avoir déjà fait à notre place. Le principal but de la vaccination est de parvenir à une normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen. Aucune loi ne pourrait empêcher l’implémentation des algorithmes correspondants, mais seulement en interdire l’usage. La question de savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde, ou pas, va donc dépendre du niveau d’acceptation du vaccin. Mais je le répète une fois de plus, mon avis est qu’on n’entrera pas dans ce nouveau monde.[iv] »

Encore faut-il s’en donner les moyens et réagir sans plus tarder.

II- Une solution sous nos yeux

Face à des mécanismes institutionnels qui sont partis en capilotade et dont plus aucun politique ne tient compte, un sursaut démocratique s’impose, sous forme d’un véritable referendum d’initiative citoyenne pour enrayer un processus de destruction des vies, des familles, des économies, de la nation, de la France toute entière.

Deux conceptions s’opposent et se complètent dans ce mouvement dont certains nieront l’existence mais qui ressemble farouchement à ces changements météorologiques qui n’en finissent pas de se mettre en place pour se finir en orages, tempêtes ou ouragans.

« La révolution n’est point un dîner de gala, ce n’est pas comme si on écrivait un essai, peignait un tableau ou brodait une fleur. Elle ne peut s’accomplir avec autant de raffinement, d’aisance et d’élégance, avec autant de douceur, de calme, de respect, de modestie et de déférence. Une révolution est une insurrection, l’acte de violence par lequel une classe renverse le pouvoir d’une autre classe.[v] »

« La révolution n’est ni tristesse ni amertume. Elle est au contraire enthousiasme et fierté de tout un peuple qui se prend en charge et découvre ainsi sa dignité. Et c’est pourquoi je vous invite à la fête ; la fête qui est la conclusion logique du travail bien fait et le départ pour de nouveaux combats exigeants et pleins de promesses[vi] » .

III- Un constat sans appel.

Le président comme l’exécutif et leurs suiveurs de la représentation nationale sont carbonisés et n’ont plus aucune légitimité.

Ils doivent se démettre ou prendre le risque d’un désaveu qui pourrait très mal se terminer.

Ayant déclaré la guerre à une partie de la nation, ils viennent de semer les graines d’une véritable guerre de partisans. Celle-ci ne se déroulera pas derrière des lignes imaginaires mais partout sur le territoire, en un immense archipel dans lequel chacun finira - soyez-en persuadés -, par se reconnaître pour une levée en masse, une défense de la Patrie en danger, sorte de nouveau mouvement insurrectionnel dont nous allons bientôt voir les multiples variants ne serait-ce que dans la vie économique du pays avec, pour commencer, une guérilla juridique salariale dans les entreprises qui risque fort de monter en puissance dès l’automne.

Parallèlement et avec des butors qui ne veulent rien comprendre et tenteront de pousser leurs avantages d’une victoire acquise par capitulation des gardiens du Droit et des libertés fondamentales, dont celle d’aller et venir librement, le programme va se dérouler sous des formes encore plus agressives dans les jours, semaines et mois à venir.

Or, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe d’attendre encore l’inéluctable face aux conséquences désormais visibles d’un processus de destruction, de fracture et d’asservissement qui avance à marche forcée en dynamitant les dernières digues juridiques tout en affermissant ses décisions au moyen de plastrons pseudo-légaux qui ne trompent plus personne, sauf les naïfs et les aveugles.

Comme l’écrit fort justement Eric Verhaeghe dont je cite le propos[vii] : « Et si, au fond, le recours au passe sanitaire n’était qu’une stratégie d’atomisation de la société pour en reprendre le contrôle, une sorte de zombification du groupe pour éviter qu’il n’échappe au contrôle de la caste au pouvoir ? » En tout cas, c’est à nous de jouer maintenant.

Mais les zombies sont bien vivants. Ils ont de la ressource et sont capables de submerger l’ennemi par leur nombre[viii].

Face à un pays qui se fracture et bascule, il est désormais urgent d’avancer le calendrier électoral par rapport au déroulé des événements.

Rejoignez-moi et levez-vous !