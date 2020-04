Mortelle Bruxelles - Journal de guerre

20 février 2020 - Après avoir méchamment secoué la Chine, le coronavirus a lancé son invasion de la Lombardie. Et dans le même temps, des premiers cas sont déjà signalés dans le nord-est français et l'ouest de l'Allemagne, tout près des frontières belges. L'ennemi est rapide, il nous impose une blitzkrieg.

J'en connais qui vont être surpris.

Aussi, moi qui vis à Bruxelles depuis toujours, suis un peu étonné que le virus ne soit pas encore ici.

Disons plutôt : ne soit pas encore signalé ici. Mais est-ce vraiment étonnant ?

Franchement non .. en fait, je suis certain qu'il est déjà ici.

Comment ça ?

Simple : Bruxelles est un gros carrefour international. Des avions y décollent précisément toutes les 2 minutes, pendant que les 3 grandes gares principales voyent arriver des dizaines de tgv chaque jour.

Sans oublier les centaines d'autocars européens qui y assurent leurs navettes journalières.

Pour une ville d'1,2 million d'âmes vivant sur place, on y trouve le double en transit permanent.

Les hôtels bruxellois, on ne les compte plus. C'est tout juste si l'on compte encore les ambassades.

De plus, des dizaines d'ethnies se cotoient ici. Toutes avec leurs nombreuses familles éparpillées aux 4 coins de la planète : en Asie, en Afrique, partout.

Donc la bonne question est plutôt : comment ce virus pourrait-il rater Bruxelles ?

C'est ainsi qu'en ce 20 février, sous un article de gazette belge consacré au virus, je pose une question sarcastique :

" Si le coronavirus n'est pas encore à Bruxelles, c'est parce qu'il n'aime pas les frites ? "

Le lendemain, un autre article signale une dépêche venue de Madrid : une conférencière espagnole tout juste rentrée de Bruxelles où elle avait séjourné une semaine, a dû être hospitalisée d'urgence, elle avait le covid-19.

Là, je me fends d'un 2e com : " C'est donc via les médias étrangers que l'on apprend que le virus est déjà à Bruxelles. Pourquoi ne suis-je pas étonné ? "

Ce 2e com fut fortement liké. Trop pour les journaleux belges qui censurèrent alors d'un coup tous mes coms.

Mieux encore, facebook m'informait qu'une activité suspecte ayant eu lieu sur mon compte, je devais donner mon n° gsm pour le débloquer. Je n'ai pas répondu et ils ont supprimé mon compte le lendemain.

Du coup, me voilà averti : la situation est grave.

Parce qu'une censure générale suivie d'une suppression de compte facebook, on ne me l'avait encore jamais faite.

Merci du tuyau, messieurs les journaleux. Jamais une censure ne m'aura été plus utile.

Mieux : salvatrice !

Et me voilà parti avec mon caddie et un grand sac au Carrefour Market du quartier.

Objectif : 4 mois de provisions complètes. Le but étant de ne plus être obligé de sortir jusque début juillet.

Au 5e passage dans la même journée avec le caddie chaque fois rempli à ras-bord, la caissière commençait à me regarder bizarremment ... mais qu'est-ce qu'il fait, le papy ? Il se croit en guerre ?

La réponse lui est venue de Macron trois semaines plus tard. Oui mademoiselle, c'est la guerre.

Et dès le confinement annoncé, ma brave caissière a vu débarquer des légions de clients tous prêts à dévaliser les rayons en même temps. Elle a compris maintenant.

Ceci dit, ma santé perso a joué un rôle dans ma décision. Car à 65 ans, avec des bronches un peu fragiles et un système immunitaire genre explosif, je suis une belle cible pour cette satanée bestiole.

Je n'aurais sans doute pas fait pareil il y a 30 ans. Et peut-être à tort.

L'intérêt des situations inédites, c'est qu'elles nous apprennent une foule de choses.

Par exemple : les conserves. On trouve quasiment tout en conserve : poissons, viandes, légumes, patates, fruits ..

Il y a tout ce qu'il faut pour garantir une nutrition longue et sans carence. Nul besoin d'accumuler des pâtes.

A noter que je fais mon pain moi-même depuis des années, ce qui m'arrange bien en l'occurence.

Et cela fait maintenant 40 jours que je vis ainsi. Il m'en reste encore 80, et mon poids reste ok.

Enfin, vivant dans un immeuble de 5 étages, je m'applique à suivre consciencieusement une procédure précise pour aller à la boîtes aux lettres et aux poubelles. J'y vais le plus rarement possible, toujours au coeur de la nuit et avec des gants jetables. Quant au courrier, il est intégralement passé à la javel.

Fin de la rubrique "précautions".

Et si ceci vous faisait penser que je suis un parano lourdingue, attendez donc d'avoir lu la suite ..

Bon, heureusement, côté plaisir, le soleil baigne mon appartement dès la fin de l'après-midi en ce doux avril.

Et j'en profite pour me dorer le coquillard au balcon. D'autant que j'ai la chance d'avoir une vue sympa.

Que de la verdure et des grands arbres, au-delà desquels subsistent d'anciennes petites maisons chaleureuses et un bon vieux clocher bien de chez nous. J'aime bien écouter les cloches sonner quand tout est calme.

Et tout est très calme depuis un mois maintenant. Le confinement en ville, c'est dimanche tous les jours.

Mais cette douce tranquillité printanière n'est qu'apparence.

En réalité, dehors, c'est l'enfer.

Je dis bien : l'enfer.

Car il faut savoir qu'à cet instant : sur 3 entrants dans les hôpitaux bruxellois, il y en a un qui meurt.

Un sur trois !

Et ceci n'est que le chiffre officiel. La réalité est bien pire, car on meurt encore plus dans les maisons de retraite bruxelloises. Mais seuls les morts dûment testés positifs au covid-19 sont comptabilisés.

Tous les autres dont les symptômes de l'agonie ne laissent pourtant aucun doute, sont classifiés : covid probable.

Et ils sont plus nombreux que les testés, car on manque de réactifs pour faire les tests.

Désertés par une partie de leur personnel, les homes bruxellois sont devenus des usines de morts.

On peut comprendre ce personnel, sans protection, ils ont eu leurs morts aussi. Ceux qui restent étant des gens dévoués qui ont eu la chance d'être naturellement immunisés.

C'est bien simple, "Médecins sans frontière" toujours dévouée aux causes sans issue, est venu porter assistance à plusieurs homes bruxellois. Mais comme c'est insuffisant, l'armée belge est venue aussi en renfort.

Sauf que ça reste quand même symbolique : 95% des homes belges demeurant seuls face à la bête.

Car là où les hôpitaux sont saturés, les ambulances ne viennent plus dans les homes. On y meurt sur place.

Egalement non comptés : ceux qui meurent à la maison, renvoyés chez eux par les hôpitaux saturés.

La saturation hospitalière est très mortifère. Le confinement avait pour but d'éviter cela.

Mais c'est raté à Bruxelles. On a réagi un mois trop tard.

La capitale est aujourd'hui, en morts / hab, 2 fois plus touchée que la Belgique qui, elle, se classe déjà 3e mondiale en la matière. Juste derrière l'Italie et l'Espagne.

Deux pays que l'on pourrait bientôt dépasser car ils viennent d'entamer une décrue dans les graphes épidémiques, alors qu'ici, ça grimpe encore. L'Italie a confiné 8 jours avant nous.

Et New-York subit maintenant le même sort que Bruxelles.

Il y a juste que la presse américaine est moins "pudique" que la belge sur le sujet.

Enfin, oublions la chinoise. Wuhan est une ville de gratte-ciels aussi grosse que NY, et ils n'ont commencé le confinement qu'après 6 semaines d'épidémie. Leurs chiffres sont absolument impossibles.

Pour en revenir à mézigue, planqué au beau milieu de l'enfer, il me reste donc 80 jours de provisions.

Bon .. et où en sera-t'on début juillet ?

Voyons l'expérience chinoise : le déconfinement de Wuhan venant de commencer, cela aura duré 2 1/2 mois chez eux. En reportant ça ici ( confinement mi-mars ) ça nous mène à début juin.

Et d'ici là, le système se sera bien amélioré à plusieurs niveaux : masques et tests en suffisance, organisation mieux affûtée, personnel de soins expérimenté, plus de lits et respirateurs disponibles, et peut-être aussi quelques anti-viraux plus ou moins efficaces. Mais qu'on ne trouvera d'abord qu'à l'hôpital.

Autre nouvelle positive : l'épidémie semble, depuis peu, régresser assez vite en Italie. Et l'Espagne suit le même mouvement. Je me demande donc si ce virus n'est pas plus contagieux qu'on ne le croit. Et donc plus rapidement immunisant aussi, ce qui expliquerait la vitesse de sa décrue. Car si, pour une personne qu'il tue, il en immunise 30 à 40 autres dans le même temps, il pourrait s'estomper d'ici l'été. En Europe du moins.

Bref, le système va progresser pendant que l'épidémie régressera.

Et c'est donc surtout maintenant qu'il faut être très prudent. Je dirais même : parano.

Il suffit de voir les procédures pratiquées dans les unités de soins intensifs pour comprendre.

Bonne chance à vous.

Source des chiffres officiels belges.

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

Il faut cliquer en bas à gauche pour accéder aux pages "hospitalisations" et "morts".

Puis en cliquant sur le cercle vert marqué "Region", on obtient les chiffres bruxellois.

A cet instant ( dimanche 12 avril 17h15 ) : il y a eu 579 morts pour 1619 entrants dans les hôpitaux de la ville.

Soit 1 personne sur 2,8 ou encore 5 personnes sur 14 ( pour ceux qui n'aiment pas découper les corps ).

Pour les comparaisons entre pays : https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries je n'ai pas compté les petites entités telles San Marin et Andorre. Avec 30 et 70.000 hab, les stats n'y ont pas le même sens.