Morts des militaires au Mali : Charlie Hebdo publie des dessins abjects et d'une bassesse inimaginable qui font fi des douleurs des familles !

Peut-on rire de tout ?

Certains disent que l'on peut rire de tout, Pierre Desproges lui ajoutait, .. mais pas avec tout le monde : source et avec d'autres auteurs : Ici.

Jaime bien les citations, dans mes articles il m'arrive d'en placer, mais dire simplement, souvent en termes d'excuse : « On peut rire de tout », est pour moi complètement stupide et inintelligent !

Morts des 13 militaires au Mali :Charlie Hebdo publie des dessins abjects et d'une bassesse inimaginable qui font fi des douleurs des familles !

Avec ce drame qui a coûté la vie à 13 de nos militaires qui opéraient au Mali, le journal Charlie Hebdo a publié une série de dessins qui pour ma part est d'une incroyable ignominie,...et comme je l'indique dans mon titre, des dessins abjects et d'une bassesse inimaginable qui font fi des douleurs des familles.

J'entends déjà les moqueries et les ricanements de ceux qui disent que ceci est la liberté de la presse. OK, je perçois leurs raisonnements, sauf que diraient ces derniers, si lors d'un décès de l'un de leurs proches ou intimes, ( militaire ou simple civil ) quelques dessins du même tonneau étaient publiés ? Tenez par exemple pour vous et l'équipe d'irresponsable de Charlie Hebdo, dans le cas où l'un de vos enfants où un de vos proches se fasse écraser par un véhicule : Un dessin avec cette légende : Jeux « t'es cap' ou pas cap ' » ados, traverser la route le plus près des voitures : encore un résultat en faveur de l'auto ! Autre exemple dans votre entourage après un suicide par pendaison un petit dessin comme vous dites satirique accompagné de cette légende : Il s'est suicidé par pendaison, encore un test de réussi, la corde ne s'est pas rompue,...alors de suite l'argument sur la liberté de la presse devient autre !

Vous voyez dans la vie, tous jugements péremptoires et intransigeants ne sont que des questions de situations individuelles, ce qui fait qu'à l'avenir, il serait bon que vous méditiez sérieusement sur cette option !

Vos dessins polémiques sur la mort de nos 13 militaires au Mali, sont d'une bêtise et d'une imbécillité absolues, (peut-être due à la consommation ou à l'absorption de produits illégaux et prohibés), nombre de vos confrères le signalent : Ici, ( mais comme d'hab, vous vous en « battez les nouilles » Devant tant d'irrespect sur la mort de nos soldats, le Général d’armée Thierry Burkhard , chef d'Etat major de l'armée de terre, vous a fait parvenir cette lettre ouverte :

La lettre ouverte du Général à Charlie hebdo :

Treize familles françaises sont en deuil depuis l’accident tragique survenu en plein combat dans le Nord-Mali dans la soirée du lundi 25 novembre. Treize familles qui pleurent un fils, un frère, un mari, un compagnon ou un père. Parmi ces Français touchés au cœur, treize enfants, dont un à naître, pour qui leur père restera à jamais un « illustre inconnu ». Ils vénèreront sans doute à l’âge de raison son sens du devoir, mais souffriront toujours de n’avoir pas mieux connu cet homme qui les serrait affectueusement dans ses bras une dernière fois avant de partir au combat.

Pourtant, le temps du deuil de ces familles a été sali par des caricatures terriblement outrageantes dont votre journal a assuré la diffusion. Si l’indignation m’a d’abord gagné, c’est surtout une peine immense qui m’envahit en pensant au nouveau chagrin que vous infligez à ces familles déjà dans la souffrance. Une peine doublée d’une incompréhension profonde. Qu’avons-nous donc fait, soldats de l’armée de Terre, pour mériter un tel mépris ? Qu’ai-je manqué moi-même, chef d’état-major de l’armée de Terre, dans l’explication du sens profond de notre engagement, pour qu’avec une telle désinvolture soient raillés ceux qui ont donné leur vie afin que soient justement défendues nos libertés fondamentales

Les soldats de l’armée de Terre sont au service de tous les Français, de tous ceux qui croient au souverain bien qu’est notre liberté. Ils chérissent profondément la paix qu’ils souhaitent à leurs compatriotes. Ils la chérissent tant qu’ils ont choisi de tout risquer pour la défendre, jusqu’au sacrifice de leur propre vie. Nous leur devons le respect. Nous devons la compassion à leurs familles.

Lundi prochain, 2 décembre, nous leur rendrons un dernier hommage et leur dirons adieu, dans la cour des Invalides, réceptacle de tant de souffrances supportées pour que vivent notre âme française et notre liberté. Je vous invite, avec sincérité et humilité, à vous joindre à nous ce jour-là, pour leur témoigner vous aussi, qui avez souffert dans votre chair de l’idéologie et de la terreur, la reconnaissance qu’ils méritent.

Général d’armée Thierry Burkhard

Chefd’Etat-major de l’armée de Terre.source :Mministère des Armées.

Ma conclusion à l'intention de la rédaction de Charlie Hebdo :

Pour vous apprendre ce qu'est le respect dû aux morts, il faudrait que toute l'équipe de « bras cassés » que compose votre rédaction subisse la « punition du goudron et des plumes » !

