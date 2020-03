Motif principal pour toutes les mesures prises

Pour contrer le Covid-19

Sauver des vies humaines à tout prix ?

Je suis une de ces personnes à risque, comme on dit, qui est en voie de compléter ses 80 ans. À ce titre je me permets un certain nombre de commentaires sur les mesures prises par nos gouvernements pour contrer la diffusion du virus Covid-19 ainsi que sur leurs motifs véritables.

Je me réjouis de l’intérêt particulier que nos gouvernements portent à la vie de chaque personne, à l’échelle de la planète. Tous ont réagi avec tristesse aux milliers de morts en Chine, puis en Italie et dans le reste du monde pour un total, à ce jour, de 10 038 morts. Il s’agit d’un virus qui voyage d’un Océan à l’autre et qui agit sans aucune discrimination de race, de couleur, de nationalité, de statut social et économique. D’où la nécessité d’y mettre un terme dans les meilleurs délais. Les motifs du respect à la vie pour tous et toutes sont le motif invoqué pour les mesures exceptionnelles que prennent les gouvernements et les différentes institutions internationales pour y mettre fin : fermetures des frontières, mise en quarantaine des personnes les plus vulnérables (70 ans et plus), interdiction des regroupements de personnes de nature à favoriser la circulation du virus et bien d’autres mesures à caractère politique, économique et social.

On ne peut dissimuler le fait que le comportement de ce virus ainsi que les mesures prises pour en contrôler la circulation ont des effets dévastateurs sur les commerces, les vols aériens, les bourses et la circulation des personnes. Des centaines de milliards de dollars sont mis en place pour venir en aide aux entreprises et aux personnes transformées en sans-emploi. Tout cela pour sauver des vies humaines auxquelles nos gouvernements et les diverses Institutions internationales donnent la priorité numéro 1 de leurs raisons d’être. Le bilan mondial au 20 mars 2002 est le suivant :

Cas confirmés : 246 675

Morts : 10 038

Rétablis. 86 035

CANADA

873 cas au Canada

121 au Québec

12 morts au pays

Cet attachement à la vie et cette détermination à tout faire pour la protéger sont à l’honneur de tous les gouvernements qui ne sont pas sélectifs dans cette lutte. La présente situation met en évidence que les principaux acteurs qui procèdent à la mise en place de toutes ces mesures c’est, effectivement, d’en finir avec ce virus qui désorganise l’ordre du monde dans lequel nous vivons. Tant mieux si nous sauvons des vies, mais le plus important c’est que ce virus n’ait plus aucune prise sur les humains. S’il faut mettre tous les humains en quarantaine, nous le ferons, nous disent nos dirigeants.

L’insistance qui est mise sur la protection de la vie humaine comme motif principal ne cadre pas avec la complicité de ces mêmes gouvernements qui soutiennent des mesures illégales et criminelles comme celles des sanctions imposées à d’autres peuples.

En 2019, le peuple vénézuélien a été soumis à des sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis et ses alliés de l’Union européenne, du groupe Lima auquel le Canada fait partie. Ces sanctions auraient été la cause de plus de 40 000 morts, en cette dernière année.

Devant ces 40 000 morts, adultes et enfants, victimes de ces sanctions que nous pourrions appeler virus impérial qu’ont-ils dit nos gouvernements ? Le 2 février dernier, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, recevait ce groupe de Lima. Avec toute l’hypocrisie dont une personne peut être capable, il fit du gouvernement de Nicolas Maduro le responsable des conditions inhumaines auxquelles le peuple est soumis. Il sait des sanctions imposées par Washington au peuple vénézuélien et de leurs effets dévastateurs sur la population. En dépit de tout cela, il fait du gouvernement vénézuélien le responsable de tous ces malheurs. Voici ce qu’il en dit :

« Le Groupe de Lima a assuré que “les souffrances humaines au Venezuela ont atteint un niveau intolérable” et a appelé à “des élections présidentielles libres, justes et crédibles.”

Voilà le niveau moral de celui qui dirige notre pays.

Après trois mois du Covid-19, nous en sommes à 10 038 morts au niveau de la planète qui compte plus de 7 milliards de personnes. Ces morts sont évidemment de trop et toutes les mesures doivent être prises, y incluant la mise en quarantaine des personnes de 70 et plus. Il faut ajouter à cela le rôle exceptionnel des médias qui assurent une couverture pro active de toutes les mesures prises. Il n’y a pas de doute, qu’au-delà des bonnes intentions pour sauver des vies humaines, il y ait des motifs autres qui font que, dans le cas de ce virus, qu’il faille tout faire pour en limiter la diffusion et autant faire se peut en limiter les mortalités.

Dans le cas du virus que sont les sanctions impériales, nous en connaissons l’origine et ses auteurs. Nous en connaissons également les effets néfastes sur la vie de milliers de personnes. De plus, ils sont contraires au droit international qui exige le respect des peuples et des nations. Toute intervention de cette nature se moque du droit international et transforme les sanctions en virus qui contamine et tue des milliers de personnes. Ne pas dénoncer ou réagir à de telles intervenions nous transforment en complices de celles-ci ainsi que des crimes qui en résultent. On pourrait critiquer l’indifférence de nos gouvernements et médias devant ces guerres toutes récentes qui ont fait des millions de morts : en Irak, avec plus d’un million de morts, en Libye, en Syrie, etc. Je vous laisse avec cet excellent article qui nous en dit plus sur ces conflits armés.

Dans le cas de ces guerres aux milliers de morts, nos gouvernements se font silencieux tout comme le font nos médias. Ils ont toutefois l’audace de reporter sur les gouvernements en place les crimes commis auprès de ces peuples. On ne dit rien du virus impérial qui balaie tout sur son passage pour s’emparer des États et des richesses qui s’y trouvent. Dans ce cas, qu’est-ce qui est le plus important : la vie des personnes ? le respect du droit international ?ou encore la conquête de l’empire sur les peuples, les gouvernements et leurs richesses ? Tout semble nous indiquer que la complicité avec l’Empire continue à s’imposer à nos gouvernants et à nos médias.

On ne peut à la fois donner un caractère sacré à la vie et en même temps se faire complice de sanctions qui privent des peuples de leurs nécessités essentielles, provoquant ainsi des milliers de morts. C’est pourtant le cas du Canada, des États-Unis et de tous ceux et celles qui lui sont soumis, soutenant ses aventures de conquête et de domination en Amérique latine, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde.

L’humanité compte pour près de 7 milliards de personnes. La Chine, à elle seule compte 1,5 milliard d’habitants. Ce n’est pas une mauvaise chose de mettre les faits en perspective. Nous pourrions en faire tout autant avec ceux qui disposent de la richesse du monde et de ceux qui se nourrissent de ce qui tombe de la table des grands et des puissants.

Derrière la grande humanité qui se dégage de ceux et celles qui nous dirigent peut se cacher des manipulateurs, des hypocrites à double visage, etc. Il suffit qu’il n’y en ait que quelques uns pour détruire l’image de tous ceux et celles qui agissent sans arrière pensée et avec la meilleure foi du monde. À tous ces derniers mon meilleur respect et toute mon admiration.

Oscar fortin