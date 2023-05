« Mourir ou être » : un manifestant défie Hamlet dans une prison azerbaïdjanaise...

Un prisonnier est en train de mourir dans une prison azerbaïdjanaise. Il a été arrêté pour des raisons politiques, sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, sans aucune base juridique. Je le répète, sur des accusations totalement fictives.



Cette personne, Alizamin Salayev, est le chef de la branche de district du parti d'opposition Front populaire. Le parti du Front populaire d'Azerbaïdjan n'est pas un parti nationaliste ethnique ou de gauche, c'est un parti de centre-droit et le seul parti d'opposition au régime en Azerbaïdjan. Il existe plus de 50 partis dans le pays, dont la plupart se présentent comme des partis d'opposition et sont donc financés par le régime d'Aliyev. Il s'agit d'un système étrange. Les régimes autoritaires nomment et financent leur opposition et leur apprennent à la critiquer.



Le Front populaire d'Azerbaïdjan est le seul parti d'opposition en Azerbaïdjan qui agit selon ses propres principes et non selon la volonté du régime autoritaire. Depuis 1993, lorsque le général du KGB Heydar Aliyev, père de l'actuel président Ilham Aliyev, a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire, les membres de ce parti ont toujours été incarcérés dans les prisons azerbaïdjanaises. Tous ont été déclarés prisonniers politiques. Il est arrivé que l'ensemble de la direction du parti soit en prison. Aujourd'hui encore, de nombreux membres de ce parti sont emprisonnés. Alizamin Salayev est l'un d'entre eux. Il a également été arrêté en 2020. À l'époque, un policier avait violé une jeune femme dans son quartier et Alizamin Salayev avait dénoncé le policier. Le policier, qui était un proche du ministre de l'intérieur, a été maintenu à son poste, mais le militant politique qui l'a dénoncé a été condamné à deux ans et demi de prison.



Cette fois-ci, Alizamin Salayev a été arrêté pour un événement inexistant et non enregistré. Il proteste contre cette illégalité et a entamé une grève de la faim depuis 100 jours.

Aujourd'hui, il est mourant. Cependant, malgré toutes les pressions, il insiste pour poursuivre son action jusqu'à la mort : "Ce régime déshonorant devrait savoir qu'il y a, qu'il y a eu et qu'il y aura des Azerbaïdjanais qui protestent contre le mal et le déshonneur administratif".

Qu'en est-il d'Ilham Aliyev ? Bien sûr, me direz-vous, le président du pays est-il à ce point responsable d'un délit fictif ? Ce qu'il faut savoir, c'est ceci : aucun prisonnier politique en Azerbaïdjan n'est arrêté sans les instructions ou les souhaits personnels d'Ilham Aliyev : Il a le monopole des arrestations politiques. Même les chefs des institutions répressives telles que le ministère de l'intérieur et le bureau du procureur général ne peuvent arrêter d'autres personnes de leur propre initiative et certaines pour des raisons politiques sans l'approbation du président. L'autorisation ou l'initiative du président est absolument nécessaire.



Alizamin Salayev demande à poursuivre sa grève de la faim jusqu'à sa mort ou à être libéré parce qu'il est innocent. En fait, il est surprenant qu'il ait survécu jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, les grèves de la faim des prisonniers politiques réclamant la liberté dans les prisons azerbaïdjanaises duraient au maximum 45 jours. À l'époque, ils n'ont pas pu résister à l'obstination du prisonnier Salih Rustemli et l'ont libéré. Et maintenant, Salayev... C'est un véritable miracle qu'une personne puisse rester en grève de faim aussi longtemps.

Ilham Aliyev ne veut pas reculer cette fois-ci. S'il libère Salayev, il aura "légitimé" ce mécanisme de libération des prisonniers politiques. C'est pourquoi Aliyev veut briser ce mécanisme de liberté, même au prix de la mort de Salayev. Il y a actuellement environ 150 prisonniers politiques dans les prisons azerbaïdjanaises. Ilham Aliyev ne veut pas abandonner cette pratique - la pratique de l'emprisonnement de militants politiques sur la base d'accusations forgées de toutes pièces.



Alizamin Salayev y est opposé. Il est difficile de prédire combien de jours il survivra encore.

Dans sa dernière lettre à son fils, Alizamin Salayev dit : "Toute ma vie j’ai vécu avec fierté, je ne me suis pas soumis à la dictature et au dictateur, je n'ai jamais trahi mes amis. Même si je suis mort ici pour la liberté, ne l'oublie pas et sois toujours fier."