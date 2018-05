Mouvement social : il est urgent de faire basculer le rapport des forces

Tout ce qui pouvait jadis faire la fierté du peuple de France, Macron le détruit à coup d’ordonnances et de lois, en privatisant et désossant nos services publics du transport, de la santé, de l’éducation, etc.

Avec la politique macroniste, nous retournons plus d’un siècle en arrière. La dette de la France qui ne cesse d’augmenter représente aujourd’hui 95 % du produit intérieur brut (PIB), le nombre de demandeurs d’emploi est en progression et atteint aujourd’hui 6 597 500, en comptabilisant les DOM-TOM. Notre pays compte 8,9 millions de pauvres (1).

Par contre, les cinq premières fortunes hexagonales représentent, à elles seules, un montant équivalent à 125,8 milliards de dollars. Principal enseignement : 29 milliardaires français figurant dans le classement Forbes 2017 (2) ont vu leur fortune progresser par rapport à 2016. Au lieu d’aller prendre de l’argent dans les coffres forts de ces 29 milliardaires pour enrayer la dette de notre pays, Macron augmente la CSG des retraités et va demander aux salariés de travailler gratuitement une journée supplémentaire par an. Jusqu’à quand allons-nous accepter cette situation d’injustice ?

Ce sont les travailleurs qui créent les richesses de notre pays et non les actionnaires du CAC 40 qui, sans bosser, engrangent des milliards : 1 000 milliards en 2017 (3).

Mais les travailleurs ont encore une conscience de classe et ne se laissent pas tromper par Macron, par le PDG d’Air France et par la CFDT qui avait appelé les travailleurs à voter oui au référendum d’entreprise. C’est un véritable camouflet pour le gouvernement, pour le PDG et pour la CFDT puisque sur 45 000 salariés, il y a eu 83,44 % de votants à la consultation organisée par la direction sur sa politique salariale avec le chantage à la démission du PDG en cas de refus. Mais rien n’y a fait, 55,33 % des salariés ont rejeté les propositions de la direction et le PDG a donc donné sa démission.

Face au totalitarisme de Macron et de son gouvernement utilisant la justice et la police contre les travailleurs et les syndicalistes qui n’acceptent la politique à la Thatcher sous le contrôle de l’UE, les résistances sociales se multiplient depuis plusieurs semaines : FP, EPAHD, santé, retraités, cheminots, étudiants, avocats, Air France, énergie, éboueurs, Carrefour, travailleurs sociaux, Ford…

Ce sont des centaines de luttes qui se déroulent au même moment contre les projets de casse sociale avec une volonté croissante de construire leur unité pour résister tous ensemble à l’offensive générale et pour dessiner des perspectives progressistes. Oui ! C’est maintenant que nous devons faire basculer le rapport de force en faveur de tous ceux et de toutes celles qui n’en peuvent plus de subir les politiques austéritaires qui détruisent les vies, les emplois, les solidarités, les services publics, sacrifient la jeunesse, ruinent le pays…

La commission luttes du PRCF

Retrouver l'info luttes complete sur : https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/untitled-40/

(1) Observatoire des inégalités (2) Forbes, magazine économique américain (3) Les Échos.

Les grèves à venir :

– Grève à l’Office national des forêts le jeudi 17 mai

– Nationale des fonctionnaires le 22 mai 2018

Revue de presse

Les luttes gagnantes :

A – La C.G.T. fait gagner « 1 millions d’euros » aux salarié-e-s de la clinique VAUBAN de Livry-Gargan (93)

source : correspondant prcf

Les Salariés de la clinique de LIVRY-GARGAN dont l’activité a été reprise en juillet 2013 par Docte Gestio, luttaient depuis plusieurs années pour le respect des accords d’entreprise qui prévoyaient le versement d’une prime de fin d’année égale à un mois de salaires annuel brut moyen. La nouvelle direction a trahi l’esprit de cet accord en décidant arbitrairement que cette prime serait dorénavant conditionnée à des critères d’activité et de résultats.

Il aura fallu beaucoup de pugnacité des personnels pour faire plier une direction qui aura déployé énormément d’énergie et de moyens pour « gruger » les salariés. Pour se défendre ils ont pu compter sur l’Union Locale CGT de LIVRY-GARGAN, qui a engagé une procédure judiciaire contre cette « oukase » patronale.

Les salarié-e-s rétablies dans leurs droits

Un premier jugement du TGI de Bobigny, le 27 décembre 2016, ordonnait à la clinique Vauban Santé à verser à tous les salariés en CDI la prime de fin d’année selon les modalités et calcul des accords d’entreprise.

Vauban Santé a saisi la cour d’appel de Paris, qui a conformé le jugement du TGI de Bobigny, par une décision de février 2018 !

Ainsi la cour d’appel de Paris « ordonne de verser à tous les salariés repris en CDI au moment de l’exigibilité la prime de fin d’année selon les modalités de versement et de calcul du dit accord du 13 avril 2011, jusqu’à nouvel accord. »

Pas moins de 125 personnes sont concernées par cette décision et ce sont plus de 1 millions d’euros que le groupe VAUBAN va devoir rembourser aux salariés.

Pour l’Union locale CGT, il est hors de question d’accepter un quelconque contournement de l’arrêt de la cour d’appel et elle veillera que les sommes dues soient bien versées à tout le personnel.

Un premier jugement du TGI de Bobigny, le 27 décembre 2016, ordonnait à la clinique Vauban Santé à verser à tous les salariés en CDI la prime de fin d’année selon les modalités et calcul des accords d’entreprise.

B – Une lutte exemplaire vient de prendre fin à la clinique du Pré (santé privée) de Théza (dans le 66)

Seulement deux jours de grève (les 26 et 27 avril 2018) et 70% du personnel mobilisé.

Les revendications :



- augmentation des salaires



- augmentation des primes de dimanche et jours fériés



- mensualisation de la R.A.G (rémunération annuelle garantie )

La direction a fini par céder, un accord a été signé le 27 avril 2018.

Les camarades ont obtenu :



- Augmentation des salaires de 11,3 %,



- Augmentation de la prime dimanche et jours fériés a 30 euros,



- Mensualisation de la R.A.G,



- 2 jours de grève récupérables en jours fériés ou CA.

Cette victoire marque une nouvelle avancée pour nos camarades de Théza.

Par cette forte mobilisation , nous constatons encore une fois que les revendications aboutissent avec succès