Moyen-Orient : Le mythe des deux États

La « communauté internationale » se trompe en soutenant la création d’un Etat palestinien sur ce qui était la Cisjordanie et Gaza, c’est-à-dire les « territoires occupées » depuis la guerre de 67. Cet Etat ne serait qu’une sorte de Bantoustan bricolé, coupé en deux, de la taille d’un département français, avec une seule face maritime à Gaza, entouré de pays avec lesquels les motifs de conflits seraient nombreux : eau, énergie, transports, lieux saints etc. La longue période de négociation qui a suivi les accords d’Oslo a permis une accélération de la colonisation, l’ex Cisjordanie étant mitée par plus de cent implantations de colonies, et revenir aux frontières d’avant 67 est une utopie ; créer un Etat sur ce qui en reste, une erreur. Comment sortir de cette aporie ?

La Jordanie étant majoritairement peuplée de Palestiniens, est-il raisonnable de créer, sur un territoire qui s’appela jusqu’en 67 la Cisjordanie, et qui était partie intégrante – avec Jérusalem Est – du Royaume hachémite, un Etat palestinien ? La réponse est non ! En supposant que l’on revienne aux frontières de 67 (ce qui parait impossible), en quoi ce nouvel Etat palestinien se distinguerait-il de la Jordanie ? Ce n’est pas en créant un micro-état palestinien que l’on va aborder avec plus de chances de succès le problème des colonies, des frontières, des réfugiés, du droit au retour, de Jérusalem, des relations entre les communautés religieuses, et quelques autres dont Gaza. La Jordanie, qui est en paix avec Israël, aura l’appui des grandes puissances et n’aura pas à se plier à des exigences israéliennes comme devra le faire ce micro-état palestinien. La géographie, l’histoire comprise dans sa longue période, les hommes, les religions et cultures, en font un ensemble homogène. La Jordanie doit donc reprendre la Cisjordanie. Et même si cette Cisjordanie est redessinée pour conserver des colonies qu’Israël ne saurait abandonner, la Jordanie trouvera là une victoire politique.

Et Gaza ? Avant 67 la « Bande de Gaza » était sous « administration » égyptienne. Qu’elle y retourne en tant que Province ne serait pas une insulte à l’histoire et aux hommes. C’est un problème distinct de celui de la Cisjordanie car Gaza n’a jamais été Jordanienne. Et l’ouverture de Gaza sur le Sinaï ouvre de nouvelles perspectives de développement à une population qui étouffe dans la bande de Gaza avec une densité insupportable. L’Egypte y serait gagnante : l’Egypte doit reprendre Gaza.

S’engager aux côtés de la Jordanie pour organiser le retour d’un Cisjordanie dans le Royaume Hachémite est la seule bonne solution pour Israël. Faciliter l'intégration de Gaza dans l'Egypte le deuxième volet de cette partingale gagnante.