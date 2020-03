Mulhouse : quid de la responsabilité de Jésus ?

Rappel des faits : du 17 au 24 février 2020, plusieurs milliers de croyant(e)s de l’église évangélique Porte Ouverte chrétienne se sont rassemblés pour prier leur Dieu (Jésus) en leur église du quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Parmi la foule se trouvaient de nombreuses personnes déjà porteuses du Coronavirus.

Ainsi, « nombre de cas avérés et de décès en France sont liés à ce rassemblement évangélique : les participant(e)s venant de toute la France, y compris des DOM-TOM, ainsi que de pays proches comme la Suisse, la Belgique et l’Allemagne, ont essaimé en Bourgogne-Franche-Comté, Guyane, Corse, Hautes-Alpes, Manche, Nouvelle-Aquitaine, Paris et un dans la région Centre-Val de Loire. » (lien)

Que s’est-il passé ?

Faut-il se taire parce que ses personnes étaient réunies pour prier leur Dieu, leur Seigneur et elles étaient donc sous sa protection ?

« Jésus miséricorde dieu soit loué ! ». Il ne faut pas se taire. Au contraire.

Il est nécessaire de comprendre pourquoi, étant sous la protection d’un Dieu, celui-ci a laissé faire le Mal, le Malin, le Diable, bref : Belzébuth ?

Cela aurait été un rassemblement de fumeurs de tabac brun ou de buveurs de bière blonde, ou de toute autre communauté non croyante, on aurait pu dire que c’était une coïncidence.

Mais là, c’est totalement différent ! Ces gens étaient venus pour leur Dieu, pour leur Seigneur, pour Jésus. On ne peut pas faire comme si c’était banal. Ils venaient pour leur Dieu. Un Dieu d’amour et de compassion, paraît-il.

Il semble, en toute première analyse, que Jésus, qu’ils venaient prier, ait permis leur entrée dans cette église, et donc a permis la forte possibilité qu’ils contaminent, à leur tour, d’autres fidèles déjà présents. Fidèles qui, à leur tour aussi, sont allés contaminer leurs proches et leur région d’origine.

C’est depuis ce rassemblement évangélique « Porte ouverte chrétienne » que l’épidémie s’est largement et rapidement répandue sur tous les territoires de France, et même dans les pays limitrophes.

Pourquoi un tel rassemblement alors que l’épidémie était déjà avérée ?

Pourquoi le Dieu de ces croyant(e)s n’a-t-il pas averti ses ouailles du grand danger d’un tel rassemblement, et aussi du danger, encore plus grand, de porter le virus dans leur famille et dans leur localité où sont beaucoup de non-croyants ?

Ce Dieu, Jésus, intuitu personæ, était obligatoirement au courant du risque qu’il faisait courir à notre pays et aux pays limitrophes ?

C’est obligatoire puisqu’il est nommé par ses affidés : Dieu !

Je vois, comme vous, dans ce cas précis de Mulhouse, les limites d’un personnage érigé au rang de Dieu par des êtres humains.

Jésus, celui de Porte ouverte chrétienne, serait donc un faux Dieu, comme le sont ou l’ont été tous les dieux depuis que l’humanité existe, tels : Amon, Jupiter, Zeus, Mars, Neptune, Brama, Jésus-Christ, Odin, Allah, Saturne, Yahvé, Vishnou, Moon, le Grand Manitou, Shiva, et des centaines d’autres.

Le Dieu de l’église évangélique Porte Ouverte chrétienne serait bien, finalement, une création humaine ex nihilo, pour faire, tout simplement… de l’argent, comme le fait la quasi-totalité des églises évangélique de par le monde. Le monde des églises évangéliques est un monde de « franchisés » où faire du business est une démarche naturelle, de plus en plus démoniaque. Et, la lecture littérale de leur Bible est au centre de leur « package-deal ».

Je rappelle que cette église évangélique « Porte ouverte chrétienne » de Mulhouse (MPE-POC), comme ses milliers de consœurs à travers le monde, passe pour être une secte. Je rappelle aussi que les chrétien(ne)s évangéliques (j’en ai dans ma famille) sont très, très généreux envers leur église. D’ailleurs, beaucoup de pasteur-e-s roulent avec une voiture que peu de mortels, mêmes non-croyants, possèdent. Il semblerait que pour ces gens-là, pour mériter le Paradis, il faille s’y présenter sous les meilleurs habits !

Dans cet esprit, et compte tenu de l’immense responsabilité de cette église évangélique de Mulhouse, les Pouvoirs publics ne doivent-ils pas la fermer ?

Crédit photo : Wikipédia.org (lien)