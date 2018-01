C’est la ministre du Travail, la Muriel Pénicaud, la plus grande bénéficiaire de la réforme sur l'ISF, car elle économisera 62.000 euros, qu'elle ne paiera pas en impôts sur la fortune. Cette bonne Fortuna décidée par son boss l'inénarrable Macron, et par les 300 et quelques députés de la mamajorité du idem Emmanuel. 62 plaques c'est tout de même un salaire de cadre à 5.166 euros mensuel. Ca donne une idée dans quelle stratosphère ils planent nos zélus de la zélite... Pour eux une simple goutte d'eau, pour le manant ; Une famille de 4 personnes vit très bien avec ce pactole.

Comme dit le titre : Muriel Pénicaud... Trop Bonne ! Je parle de sa bonté, n'allez pas voir malice... Bien trop bonne donc ma saigneure, touchez ma bosse ! Car, et c'est avec tous les médias venus en renfort d'annonces qu'elle va reverser 49.000 euros dans l'économie franchouillasse. Charité bien ordonnée comme sur les chaines !

C'est bien sûr France inter, radio d'état qui a claironnée l'énorme nouvelle, par la voix de Nicolas Demorand[1], oui-oui vous savez le lèche botte qui s'était fait coincer par les mecs du Petit Journal comme invité, pique assiette de Hollande à un voyage officiel en Afrique tous frais payés... A notre charge il va de soi ; donc, ce Demorand, garant de distillation de bonnes paroles ne peut que s'esbaudir devant les doctes paroles de la ministre : " "J'ai payé 49 000€ au titre de l'ISF, cette même somme je vais l'investir dans un fonds qui soutient des entreprises d'économie sociale et solidaire". Entendre une ex DRH (en général de vraies peaux de vache) cost killer blablater durant 11 minutes sur "l'entreprise qui fait partie du paysage commun" et autres fadaises de ces obsédés du productivisme... Me donne des boutons d'urticaire à l'âme, pardon, à l'âne !

Un auditeur de la radio publique, retraité (paix à son âme), comparait les « 620 euros » qu’il allait perdre cette année du fait de la hausse de la CSG et les « 62.000 euros » d’ISF que ne va plus payer la ministre."[2]

Hey papy ! ne compares pas les serviettes et les torchons car comme elle l'affirme la DRvache à propos de ses revenus et sa fortune qui culmine à 7 millions d'euros : « Des revenus qui sont relatifs et qui sont corrélés à ces responsabilités ». D'ailleurs histoire qu'elle se sente moins seule dans ses belles certitudes, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, a estimé que Muriel Pénicaud avait eu « une carrière très longue dans le privé, elle a occupé des postes à responsabilité dans de très grands groupes. Elle a donc eu des revenus qui sont relatifs et qui sont corrélés à ces responsabilités[3] »... Il n'a malheureusement pas ajouté et c'est dommage : "avoir réalisé une plus-value de 1,13 million d’euros sur ses stock-options, selon "L'Humanité", la ministre du Travail a réalisé une juteuse opération boursière suite à un plan social lorsqu'elle était DRH chez Danone." Yes, tout travail mérite salaire... Un urgentiste à 1.500 mensuels après 9 années d'études et des gardes de 24 heures à n'en plus finir, a-t-il des "revenus qui sont relatifs et qui sont corrélés à ces responsabilités". Ca paye bien plus de foutre dehors des manants (pardon un plan social) que de sauver des vies en ce joli monde Penicaudien.

Comme je disais plus haut, ces membres du Gouv planent dans une autre dimension stratosphérique ; quant à toi mon papy t'es pas du même monde et tu vas raquer tes 620 euros sale riche à 1 200 euros par mois de retraite, non mais enfin !

Un autre de ces olibrius, le Hulot[4] lui économisera 11 500 euros. Ce cher ministre de la Transition écologique et solidaire, n'est pas très solidaire en ce qui concerne ses pépettes, car encore c'est grosso modo le "salaire", j'allais dire l'aumône d'un smicard. Tafé un an pour ça, ce n'est pas gagner sa vie, mais l'épandre...

Une autre millionnaire du Gouv, ben la tite ministresse de la cuculture elle se mettra in the Pocket 3.000 balles (une semaine de ski gratos dans une bonne station). Deux autres ministres millionnaires, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ne feront aucune économie avec la nouvelle formule... Tout simplement parce qu'ils n'étaient déjà pas imposables au titre de l’ISF. Sont millionnaires, mais ne payent pas l'ISF, doivent avoir un sacré bon comptable qui sait comment optimaliser, défiscaliser, paradisé fiscalitos, direction Panama. Pas une fois le 1er des gangsters, le Macron est mentionné, pourtant chez Rothschild il en a engrangé des millions en coms, suites aux fusions acquisitions - Where is the magot ? Silence unanime de la presse purée !

RMC/BFMTV, dit aussi, la voix de son maître-Macron nous répètent à longueur d'ondes que : "la philosophie de la réforme est d'encourager les épargnants aisés à investir dans l’économie française par des véhicules qui sont des produits d’épargne, qui permettent de réinvestir votre argent dans l’économie française, dans des emplois en France, dans l’appareil productif et donc dans la croissance". Ahah, je suis plié ! Un épargnant épargne trouduc, et donc entasse ses lingots au chaud, sous les cocotiers d'iles bienveillantes. Le salaire de l'argent gagne 10 fois plus que le salaire du travail, donc ! La croissance pour ces vautours, est toujours précédée par MA CROISSANCE à moi tout seul na, touchez pas au grisbi ! Donc, c'est un peu comme cette histoire de ruissellement des riches vers les pauvres, il n'y a que les pauvres qui puissent y croire... C'est d'ailleurs pour cela que eux, ben LA CROISSANCE ils ne la connaissent qu'au moment de l'adolescence, après ? Le dé luge (qui roule et n'amasse pas maousse).