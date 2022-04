Mutuelles : sociétaires de tout le pays, vérifiez !

Il parait que nous sommes 11 millions de français sociétaires d’une quelconque mutuelle, lesquelles se sont multipliées comme des petits pains et semblent avoir réussi à posséder un superbe trésor de guerre … quelque chose comme 11 milliards d’Euros.

Je ne suis pas adepte des documents vidéos mais en fin de ce très court texte vous avez l’explication de ce qui serait en train de se préparer (ou magouiller), dans la dynamique inverse de ce que prévoit le capitalisme, à savoir qu’en temps normal on partage les bénéfices et on mutualise les pertes.

Là, nos braves gérants des mutuelles, réunis sous l’étiquette COVEA, auraient prévu de mutualiser les bénéfices, ailleurs, dans un endroit exotique, et sans nous en informer.

Nous savions déjà qu’en temps normal on ajoutait une cotisation à chaque événement « imprévu », terrorisme par exemple, pour partager les prétendues charges… il semble que ces augmentations aient aidé à générer des profits énormes que les mutuelles ne veulent pas renvoyer vers les sociétaires, donc charge à chacun d’entre vous de suivre la démarche proposée dans la vidéo jointe (laquelle dure 14 minutes).

Je gage que les mutuelles, personnes morales dirigées par des personnes physiques, n’ont pas envie de se retrouver avec des plaintes sous diverses appellations, telles « abus de confiance en bande organisée » et seront disposées à vous (nous) ristourner une somme plus conséquente que les 2 cacahuètes et 3 cerises que nous percevons annuellement. 11 milliards pour 11 millions de sociétaires, cela ferait pour chacun de nous une petite enveloppe de 1.000 euros, et ce n’est pas de l’argent magique !!!

Nota : la photo de présentation est "libre de droits"