Mythologie : Jésus, Alexandre, Toutankhamon, Mercure… ont le même papa !

C'est bien une question d'occidental diront celles et ceux qui résident ailleurs, c'est-à-dire : en Extrême-Orient, en Asie ou… au fin fond de l'Amazonie et de Bornéo. Pourtant la question mérite d'être posée, car à y regarder de près Jésus de Nazareth, Alexandre le Grand, Toutankhamon et Mercure ont bien une filiation à laquelle nous ne pensons pas immédiatement. Explications !

En Occident, tout le monde a entendu parler d'Alexandre le Grand, né en 356 et mort en 323 avant notre ère, c'est-à-dire quelque 3 siècles avant Jésus. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Alexandre, pour les contemporains de son époque, et la mythologie grecque, passait pour le fils du Dieu Zeus et de l'humaine Olympia. Vraisemblable ! car comment aurait-il pu devenir le géant de l'histoire que tout l'Occident connaît, alors qu'il avait à peine 20 ans ? Vraisemblable aussi, car à son époque, être un demi-dieu était très courant. Par exemple, tous les pharaons, à la même époque dans la mythologie égyptienne, étaient eux aussi, des demi-dieux. Leur père était Rê, le Dieu créateur de l'Univers, et leur mère… une humaine !

Le dernier pharaon, Ptolémée XV, était le fils de l'humaine Cléopâtre, du Dieu Rê et aussi de Jules César, d'après ce que l'histoire occidentale raconte.

Ptolémée XV aurait pu rencontrer Jésus de Nazareth, s'il avait vécu seulement 30 ans de plus. Jésus, un autre demi-dieu de la mythologie… chrétienne, fils de Dieu le père et d'une humaine nommée Marie !

Donc, avec les connaissances actuelles que les historiens ont sur les dieux et les demi-dieux, nous pouvons dire, sans trop de risques : qu'Alexandre le Grand est bien le frère de Jésus, car ils ont le même papa : Dieu !

Cependant, ni Jésus ni Alexandre ne sont les frères des pharaons de l'Ancienne Égypte. En effet, grâce aux progrès de la science, basculant outrageusement tous les obscurantismes religieux, chrétiens ou non, nous connaissons aujourd'hui beaucoup des pères des pharaons.

On sait, grâce à l'avancée de la science via la recherche ADN, notamment mitochondrial, que les pères des pharaons étaient bien des humains ! Par exemple, nous avons appris récemment que le père du pharaon Toutankhamon n'était pas un Dieu, mais tout bonnement un humain : le pharaon Akhenaton.

Donc, si un jour on retrouve les restes de Jésus et d'Alexandre, on pourra constater que leur père n'était pas un Dieu, mais tout simplement un humain !

En Occident, comme partout ailleurs sur la planète, on connaît Mercure. Le nom donné à la planète la plus proche du Soleil !

Mais, sait-on que Mercure était aussi un Dieu de la mythologie romaine. D'abord le Dieu des commerçants, puis un Dieu assimilé à Hermès, et enfin le fils du très célèbre Dieu de tous les dieux : l'unique Jupiter. Dieu qui, avec son épouse et sœur, Junon, enfantèrent le beau Mercure.

Tout cela, c'était il y a quelque 2 ou 3 000 ans ! Époque où les dieux, demi-dieux et les quarts de dieux étaient très nombreux, présents un peu partout dans l'Occident naissant. On peut dire rétrospectivement qu'ils en naissaient à la pelle !

Comme je l'ai évoqué ci-dessus, Jésus, Alexandre, Mercure et bien d'autres faisaient partie de la famille des dieux et demi-dieux. Tous avaient le même papa : Dieu ! Seule leur maman était différente. Et, comme le disent encore les partisans de la Manif pour tous, ils répondaient, eux aussi, à la règle : "un papa et une maman !". Qu'importe si leur papa était un dieu. L'essentiel ce n'est pas la nature, divine ou pas, du papa. C'est qu'il y ait, effectivement un papa, un père, un vrai ! Qu'il soit un humain… ou même un Dieu. C'est là l'essentiel… pour beaucoup des croyants de la Manif pour tous et sûrement aussi de Sens commun.

CQFD ! Jésus, Alexandre le Grand, Mercure… sont donc bien frères, car ils ont le même père... non pas biologique, mais mythologique !

Quant à Toutankhamon et aux autres pharaons, la science vient de démontrer que Dieu n'existe pas, fût-il le grand et le puissant Rê ! Rê qui rappelons-le, sera vite remplacé par des mythes tels que : Zeus, Jupiter, Jésus, Brahma, Allah et plusieurs dizaines d'autres dont les noms m'échappent, car beaucoup trop nombreux.

