"N'ayez pas peur !"

Vous souffrez d’anosmie ou vous avez des directives ?

Ça pue la manip à plein nez, ce truc-là.

Même les guignols n’auraient pas osé imaginer une mise en scène aussi délirante : leur humour reposait sur la vraisemblance.

Quand on a un tantinet d’intuition, on ne relaie pas ce genre d’intox : ou alors on est naïf et c’est dommage pour un rédacteur, ou alors on remplit une mission et le lecteur en tirera les conclusions qui s’imposent.