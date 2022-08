N’écoutez pas les sornettes des écolos pastèque

Prise de position de Julien BAYOU, patron des verts, en faveur de l’interdiction des voyages en jets privés pour cause de « surrejets » de CO2. Idem en faveur de l’interdiction de la chasse, pas à cause CO2 mais de la haine que les têtes d’affiche EELV et leurs suiveurs ont des traditions en général et de la chasse en particulier. Suppression du sapin de Noël à Bordeaux en 2021, remplacé par une œuvre d’art en verre et en acier. « Machiste et polluant ». Propos à minima complètement idiots du maire de Lyon, Grégory DOUCET sur le très (trop !) populaire Tour de France cycliste, de passage à Lyon en septembre 2020.

Certes, il a fait très chaud cet été. Faut-il croire que nos apôtres chics de l’écologie radicale pour ne pas dire d’extrême gauche auraient attrapé justement un coup de (trop) chaud ? À vouloir chaque matin dès leur réveil « sauver la planète », ils déblatèrent sans fin à qui mieux mieux.

Dernière injonction en début de cette semaine, celle de Julien BAYOU qui ne serait pas contre l’interdiction des piscines privées en cas de sècheresses répétées. Avec une telle bêtise assumée, nous sommes bien loin de l’écologie et bien plus proche d’un banal propos illustrant une lutte des classes fantasmée. Il est vrai que la mère de M BAYOU était une maoïste convaincue dans les années soixante. Bon sang ne saurait mentir !

Pour rappel, la France ne représente que 0, 9% des émissions mondiales de GES. À désigner des coupables si parfaits tel les « super riches », les chasseurs, la France populaire du Tour de France, nos « écolos de salon » en oublient d’imaginer et de proposer des véritables solutions, viables et acceptables par une grande majorité des français. MM BAYOU, JADOT ou encore Mme Sandrine ROUSSEAU, puisque vous prétendez un jour à gouverner, commencer donc par bûcher sérieusement vos dossiers au lieu de bavasser dans les médias pour espérer créer le buzz du jour.

En vue de l’élection du successeur de l’actuel secrétaire national Julien BAYOU au congrès des verts en décembre 2022, la course à l’échalotte aurait-elle déjà commencé ?

Qui sera le plus déconstruit ou la plus décroissante ? Qui promettra l’apocalypse climatique dès janvier 2023 en extrapolant les catastrophes de 2022 : sècheresse, incendie, manque d’eau etc ? Quel ténor de l’écologie politique tentera de rassurer les français en affirmant que l’avenir énergétique radieux promis par cette gauche verte et génétiquement anticapitaliste ne passera forcément que par les panneaux solaires et le vent dans les éoliennes, sauf devant mon domicile ? Qu’au nom de cette même idéologie verte mortifère, l’énergie nucléaire serait à jeter à la poubelle à l’heure où les besoins en électricité en France devraient augmenter de l’ordre de 30 % d’ici 2035. Être contre l’énergie nucléaire constitue depuis de longues années l’indispensable brevet d’écologisme de base. Le véritable militant écologique français est donc antinucléaire, de gauche et anticapitaliste. Point de salut hors de ce label.

Et nos chers « écolos » labellisés, couleur pastèque, prônent plus ou moins ouvertement une sorte révolution culturelle. Seule la chine maoïste a testé la révolution culturelle de 1966 à 1968. Le résultat est estimé à 20 millions de morts d’après Jean Luc DOMENACH, chercheur spécialiste de la Chine.

J’ose l’écrire pour conclure ce point de vue. L’écologie est une discipline trop sérieuse pour être abandonnée à quelques dizaines d’opportunistes politiques couleur pastèque.

Qu’ils passent la main aussi vite que possible ne manquerait pas d’éclaircir l’horizon des français.

Le 24 août 2022 – Bertrand RENAULT.