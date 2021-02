N’est-il pas inopportun de vouloir modifier le mode de scrutin législatif actuel ?

Pas de ruban adhésif, de rustine,pas de bouts de ficelle, pas de sédatif ni d’hallucinogène. Cela ne protège pas de la réalité et des responsabilités que chacun doit assumer maintenant si on ne veut pas éternellement avoir l’air de se disputer à propos de mesures et promesses que des élus aspirants-dirigeants déploient devant nos yeux éblouis (par les projecteurs des médias ) pour mieux nous expliquer ensuite qu’une part n’est plus d’actualité, qu’une autre part ne peut se faire que dans un horizon qui dépasse la mandature, qu’une autre encore dépend de la bonne volonté de nos partenaires de l’UE, qu’une part décisive a déjà été décidée au niveau de l’UE et que ce qui est mis en œuvre est ce qui peut vraiment se faire de mieux dans notre intérêt et que c’est bien dommage que nous ne le comprenions pas. Que si nous étions intelligents et de bonne volonté, nous ne céderions pas si facilement au populisme et à la radicalité. C’est vrai. Les données chiffrées de nos élections témoignent de notre mauvaise volonté à un tel point que les médias et les élus hésitent à les commenter.

Caricatures ? Chacun d’entre nous avec un peu d’application pourrait se faire un tableau Excel. J’ai déjà donné les titres des colonnes, à vous les lignes. On peut introduire une échelle de temps qui commencerait au choix au départ de 1992 du traité de Maastricht (pour 51.05 et participation 69.70) ou à l’étape 2005/2008 du traité de Lisbonne (contre 54,68 et participation 69.36 + forfaiture démocratique UMPSMODEMUDI) qui nous a conduit dans la situation enviable que nous connaissons.

Il faut changer de paradigme parce celui-ci vise d’abord à nous paralyser puis nous dissoudre dans l’UE en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes. En vidant ce que nous appelions démocratie de sa substance.

Merci de vos conseils mais voyez-vous la réflexion est déjà bien avancée.

Réforme institutionnelle avec notre participation ( cela n’a pas encore existé dans notre histoire) + pilotage et maîtrise politique d’une économie mixte + Europe des nations comme un pôle économique et culturel partenaire souverain des autres pôles d’un monde multipolaire à encourager pour avoir une chance qu’il soit pacifié. Comme contribution à un authentique rassemblement républicain.

Vous avez raison de nous avertir, nous devons nous unir au premier tour sur un candidat susceptible de rassembler le nombre de voix donnant l’accès au second tour autrement vous et les vôtres pourraient continuer de développer les politiques dont nous subissons les effets et que vous vous employez à masquer avec imagination, persévérance et énergie comme vous avez réussi à le faire jusqu’ici. Cette étape est cruciale parce que chaque tour de vis supplémentaire de l’UE rend plus difficile et coûteuse la mutation qui s’avère nécessaire tout en nous faisant perdre un temps précieux.